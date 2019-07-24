Сирия, 24 июля. За сутки 1122 сирийца вернулись в Сирию из Ливана и Иордании. 20 тел жертв ВВС международной коалиции США были эксгумированы из общей могилы на юге от Ракки. Курдские отряды пешмерга уничтожили «спящую ячейку» ИГ1 в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепрайоны джихадистов в южной части Идлиба.

Курды: задержали пять человек во время рейдов в Ракке.

Пешмерга: ликвидировали «спящую ячейку» ИГ в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей SANA News опубликовало уточненные данные о местоположении хранилища с боеприпасами «Исламского государства»1, об обнаружении которого стало известно несколькими часами ранее. Сообщается, что склад, на котором хранились более тысячи мин, находился в окрестностях города Меядин юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Подземный тайник удалось выявить благодаря помощи местных жителей, которые указали на предполагаемое местонахождение объекта. Как известно, Меядин перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в октябре 2017 года, однако в пустынных областях вблизи него до сих пор находят следы военного присутствия джихадистов.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии обнародовал данные о числе перемещенных лиц, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за последние сутки. Стало известно, что из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» прибыли 344 человека, тогда как пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией пересекли 778 сирийцев. Таким образом, общее число вернувшихся сирийских граждан составило 1122 человека. Напомним, поток беженцев увеличился после зачистки Юго-западной Сирии от боевиков вооруженной оппозиции и подконтрольных «Исламскому государству» формирований летом прошлого года. Как известно, благодаря посредничеству сотрудников ЦПВС властям САР удалось достичь мирного урегулирования конфликта с большим количеством бандгрупп в Даръа и Эль-Кунейтре, что позволило избежать многих кровопролитных столкновений.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами незаконных формирований. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), правительственные подразделения провели артобстрел укрепрайонов боевиков на подступах к населенному пункту Табиш. Поддержку военнослужащим САА оказывают ВВС Сирии. Интернет-портал Step News Agency сообщает о боевых вылетах сирийской авиации в районе городов Мухамбаль и Хан-Шейхун. Кроме того, авиаударам подверглись огневые позиции радикалов недалеко от Арихи, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv).

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что из братской могилы, обнаруженной в июне в районе лагеря «Ат-Талаи» к югу от административного центра провинции, были эксгумированы еще 20 тел. Отмечается, что большинство из захороненных здесь останков принадлежат местным жителям, погибшим в результате бомбардировок ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции во время битвы за Ракку. Все работы на захоронении выполнялись добровольцами. Напомним, операция по захвату города велась курдскими отрядами при поддержке авиации стран Запада с июня по октябрь 2017 года.

Между тем поступают сведения о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали четырех человек в Ракке под предлогом отсутствия у них при себе удостоверения личности. Также военные источники AMN передают, что еще один сириец был задержан по подозрению в работе на медиапорталы, подконтрольные террористической группировке ИГИЛ1. Более подробные сведения пока уточняются.

Ирак

Агентство новостей Ria Taza сообщает о том, что в провинции Ниневия состоялась операция курдских военизированных формирований пешмерга, направленная на поиск и ликвидацию так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Обыски прошли в районе города Синджар в западной части региона. Результатом проведенных рейдов стало уничтожение четырех боевиков террористической группировки, которые следовали в сторону населенного пункта Гулата. Отмечается, что, будучи обнаруженными, двое из джихадистов совершили самоподрыв. Напомним, об освобождении страны от ИГИЛ было объявлено в конце 2017 года, однако остатки боевиков все еще скрываются в пустынных районах Ирака, осуществляя подпольную террористическую деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.