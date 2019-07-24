Макс Барских готовится оставить сцену ради личной жизни

Киев, 24 июля. Украинский поп-исполнитель Макс Барских объявил о завершении музыкальной карьеры на пике популярности. Соответствующее заявление певец сделал на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.

Певец отметил, что принял решение оставить сцену ради личной жизни. Барских рассказал, что ему надоело быть одному.

«Мне хочется уделить немного времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, засыпаю один», — пожаловался исполнитель в комментарии Obozrevatel.

Барских рассказал, что готовится провести прощальный тур, в ходе которого выступит в Австралии, Дании, Чехии, США и Канаде. По словам певца, он готовится к завершению карьеры морально.

Стоит отметить, что в прошлом году Барских был признан «Музыкантом года» по версии GO Russia. На церемонии награждения он спел свою песню «Моя любовь» в сопровождении симфонического оркестра.

Ранее Барских попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. На своей странице в Instagram певец опубликовал фото разбитого автомобиля Chevrolet Camaro, призвав всех своих поклонников «ценить каждый день». Артист сообщил, что не получил увечий в результате аварии, так как был пристегнут ремнем безопасности.