Госдеп фактически предложил Сирии и России не отвечать на удары террористов в Идлибе

Глава американского Госдепа Майкл Помпео обвинил ВВС Сирии и ВКС РФ в якобы проведении бомбардировок в городе Маарет Ан-Нуман на юге Идлиба. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в сети Twitter. Для чего Вашингтон продолжает тиражировать данный фейк, распространенный «Белыми касками»? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Мы осуждаем продолжающиеся авиаудары России и [правительства законного президента САР Башара] Асада в провинции Идлиб. <…>. Мы призываем к немедленному прекращению огня и возвращению к процессу политического урегулирования. Нужно прекратить эту гуманитарную катастрофу», — заявил госсекретарь.

В распространенном ранее релизе пресс-центра Госдепартамента утверждалось, якобы бомбардировкам подверглись жилые дома и многолюдный рынок в Маарет ан-Нумане. Примечательно, что последовавшие затем обвинения в адрес Москвы и Дамаска были построены исключительно на словах неизвестных членов псевдогуманитарной организации «Белые каски», финансируемой самими Соединенными Штатами и Великобританией.

Представители Министерства обороны РФ довольно быстро опровергли данный вброс, подчеркнув, что никаких вылетов в этом районе в указанное время на самом деле не осуществлялось. В военном ведомстве также заметили, что данные «сведения» призваны дискредитировать ВКС России.

Ранее по поводу этих фейков также высказались дипломаты российского посольства в Великобритании. Так, сотрудник ведомства, комментируя обилие соответствующих дезинформирующих заголовков в СМИ Соединенного Королевства, посоветовал Лондону не опираться на предоставляемые «Белыми касками» данные при оценке обстановки в Сирии.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что США лишь спекулируют на призывах к невоенному решению конфликта. В действительности реальное урегулирование ситуации вообще не входит в замыслы Вашингтона. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Безусловно, политическое решение проблемы Идлиба есть, но для его принятия необходимо, чтобы сами американцы и их союзники прекратили поддержку террористических группировок, которые окопались в этом регионе. Именно из-за этого, а не из-за бомбардировок против джихадистов там сейчас сохраняется тяжелая обстановка. Турция тоже пыталась посодействовать урегулированию, но без соответствующей воли Соединенных Штатов достижение мира путем только лишь переговоров, к сожалению, невозможно», — отметил сенатор.

Основная проблема в том, что американцы пытаются замаскировать под «умеренную оппозицию» отъявленных террористов, которые систематически нарушают любые соглашения о перемирии в Идлибской зоне деэскалации, продолжая вести огонь и по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА), и по прифронтовым мирным районам.

«Вашингтону стоит наконец разобраться во всех многочисленных бандформированиях в САР, которые он поддерживает. Многие из них постоянно наносят авиаудары по базе «Хмеймим», по сирийским населенным пунктам, по расположениям правительственных войск. Неужели САА и ВКС РФ не имеют права реагировать на столь агрессивные действия противника? Конечно, имеют, и США знают об этом, но сохраняют привычный лицемерный тон в своих официальных заявлениях», — пояснил собеседник ФАН.

Удивительно, что американцы так легко готовы сотрудничать с террористическими организациями после многочисленных эпизодов в прошлом, когда им приходилось за это расплачиваться, также добавил член Совфеда.

«Неужели Соединенные Штаты не вынесли урока из опыта с «Аль-Каидой»1 (деятельность запрещена в РФ), которую они фактически и взрастили. Они практически предлагали считать боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) повстанцами-оппозиционерами. Сейчас все это делается для того, чтобы ослабить Асада и легитимное руководство арабской республики, а также Россию, Турцию, Иран. Кроме того, в интересах США сохранить очаг напряженности в Сирии, чтобы он как можно дольше оставался медленно тлеть», — подытожил Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.