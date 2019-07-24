Впервые в России возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Орел, 24 июля. В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

14 июня в Корсаковском районе на одной из пасек погибли более 300 пчелосемей. По данным следователей, пчелы погибли «в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы». Уточняется, что сотрудники компании не приняли меры для предупреждения причинения вреда окружающей среде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».

В середине июля в Россельхознадзоре сообщали, что массовая гибель пчел в ряде российских регионов связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Как сообщал RT, ведомство подчеркивает, что из года в год ситуация в стране ухудшается. Это связано с тем, что последние восемь лет в России не контролируются производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.

В мае «Известия» сообщили, что региональные власти лишатся возможности осуществлять ветеринарный контроль в рамках своего субъекта, а все полномочия будут переданы Россельхознадзору. Соответствующий законопроект уже подготовлен правительством. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.