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Люди покидают малочисленный митинг в Петербурге, не дождавшись его завершения

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Участники митинга в Петербурге массово уходят с площади Ленина задолго до конца акции

Санкт-Петербург, 24 июля. Люди, пришедшие на митинг по вопросу регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований в Петербурге, массово уходят с площади Ленина задолго до завершения акции.

Напомним, в среду на площади Ленина начался митинг за честные выборы, его участниками стали не больше 800 человек, среди которых в основном были гопники, пьяницы и представители сексуальных меньшинств.

Как пишут «Невские новости», горожане покидают площадь Ленина еще до официального завершения митинга, которое запланировано на 21.00 по московскому времени.

Оппозиция на митинге в очередной раз продемонстрировала, что принцип свободы слова работает «только для своих». Так, участники акции не дали возможности председателю Санкт-Петербургского отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолию Петрушину рассказать свою историю о недопуске на муниципальные выборы. Представители так называемой оппозиции оскорбили его и буквально вытолкнули со сцены.

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