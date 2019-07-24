Путин выразил соболезнования родителям детей, погибших при пожаре в Хабаровском крае

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим детей в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Глава государства сообщил, что Следственный комитет в ближайшее время доложит о результатах расследования трагедии.

«Вот у нас в Хабаровском крае произошла еще трагедия большая, дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших», — заявил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что медики сделают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших детей. Российский лидер поручил министерству здравоохранения оказать помощь в лечении пострадавших.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка. По информации врачей, ожог тела у скончавшихся составляет 90%. Число пострадавших детей увеличилось до восьми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко проинформировала, что задержаны два человека — директор организации «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Причиной пожара, произошедшего в лагере «Холдоми», могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В правительстве Хабаровского края рассказали, что в палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, по словам отдыхавших детей, сушилась одежда.