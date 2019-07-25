Зеленскому предстоит убедить украинцев, что он «правильный» президент

Ведущие киевские политологи спрогнозировали изменения в украинской политике после выборов в Верховную раду, прошедших 21 июля. По мнению аналитика Руслана Бортника, президенту Владимиру Зеленскому и его команде предстоит быстро определиться с целым рядом ключевых фигур в стране, и зачастую этот выбор будет очень нелегким. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, Центризбирком Украины обработал большую часть бюллетеней, поданных на выборах в Раду. Результаты очевидны: «Слуга народа» получила 253 мандата. Партии власти удалось не только получить большой отрыв по партийным спискам, но и взять большую часть мажоритарных округов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила в итоге 44 мандата, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко — по 25, а партия «Голос» певца Святослава Вакарчука будет иметь 20 мест в новой Раде.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник напомнил, что прошедшие парламентские выборы превратились в третий тур президентских. Потому что успешными были те партии, лидеры которых имели высокий рейтинг в президентской гонке. Исключение составили «Голос» и «Партия Шария», но ведь для них попасть минимальным числом в Раду или просто на госфинансирование — это тоже успех.

Политолог отметил, что голосование снова было протестным. Но если на президентских выборах украинцы голосовали против Порошенко, его команды и системы власти, то на парламентских они проголосовали уже против всей политической элиты. Зеленский частично удовлетворил потребность простых украинцев в «сильной руке». На людей произвел впечатление его тур по стране, в ходе которого он в пух и прах разносил местных чиновников.

«Опросы социологов показали: 60-70% граждан хотят вот такого авторитарного, сильного лидера, который возьмет в кулак всех коррупционеров. И этот запрос удалось реализовать. Украинцы вручили Зеленскому почти абсолютную власть, надеясь на его порядочность и эффективность в борьбе с нашими традиционными хворями: неэффективным госуправлением, коррупцией и просто элементами хаоса», — считает Бортник.

По его мнению, на выборах победили супербренды и партии политического действия. Супербренды — это «Слуга народа», «Голос» или та же «Партия Шария». А остальные — это партии, которые действовали политически: «Европейская Солидарность» с «армией, языком и верой», ОПЗЖ с переговорами в России, Тимошенко с тарифной проблематикой. Проиграли же старые бренды и партии старого порядка, которые думали, что только одной агитацией, без какого-либо политического действия можно достичь существенного результата.

«Однако ошеломляющая победа не должна вскружить голову Зеленскому. Все же за «Слугу народа» проголосовал только каждый пятый украинец, а половина жителей страны вообще не пришли на выборы. Кто-то уехал за границу на заработки — и это миллионы людей, может быть, даже десятки миллионов людей! Часть населения не нашла «своего» кандидата и в принципе не верит, что что-то может измениться в нашей политической системе. Так что теперь перед командой Зеленского еще больший вызов. Им предстоит убедить украинцев, которые за них не голосовали, в том, что Зеленский — «правильный» президент, а «Слуга народа» — «правильная» партия».

Эксперт уверен, что даже если Зеленский пойдет на создание однопартийного большинства, ему все равно придется согласовывать премьера с западными партнерами. Потому что перед премьером остро будет стоять вопрос долгового кризиса. И только человек, приемлемый на Западе, сможет вести эффективные переговоры с МВФ и другими западными финансистами.

«Интересно, что, по данным инсайдеров, во фракции «Слуга народа» никто сейчас никаких кандидатур премьера не обсуждает. Начинающие депутаты активно ходят на тренинги, и их мнением никто «сверху» не интересуется, — сообщил Бортник. — Хотя по закону кандидатуру премьер-министра представляет президенту как раз Совет фракций, а он ее только утверждает и вносит на рассмотрение Верховной рады. Тем не менее де-факто предлагать и вносить фигуру премьера будет все равно президент. При этом сам Зеленский настаивает на кандидатуре «технократа» — он твердо заявил, что «премьером не может быть старый политик» (тем самым отсекая Юлию Тимошенко и того же Вакарчука, который был депутатом Рады). Президент говорит, что премьером будет «человек, неизвестный украинцам и даже экспертам», без опоры в парламенте и собственного рейтинга. Вполне возможно, что это будет кто-то из управленцев-«варягов».

Премьером Украины должен быть человек, который придет строго для выполнения задач, поставленных президентом, и не будет представлять интересы ни одной финансово-промышленной группы, подчеркнул аналитик. Это такой «финансовый киллер», который выполнит свою задачу и уйдет, не чувствуя ни ответственности, ни благодарности, ни сожаления.

«По моим данным, шансы стать премьером есть и у Владислава Рашкована, и у Айвараса Абромавичуса, и у Андрея Богдана, и у Олега Лустенко. Сегодня на этой должности нужен сильный экономист, поэтому на пост премьера могут претендовать и основатели Киевской школы экономики — там целый ряд очень сильных профессоров. Новый премьер-министр будет играть роль «слуги «Слуги народа»: он будет выполнять указания, сформированные в офисе президента и согласованные с западными партнерами».

Тем не менее, считает политолог, «вертикаль власти» в части «коалиция — премьер», «коалиция — правительство» будет разорвана. Потому что правительству будет все равно, что о нем думает партия президента, за которую проголосовал украинский народ для реализации определенной программы.

«Как следствие, будут возможны самые разные кульбиты. От правительства вполне можно ожидать и продолжения неолиберальной политики, курс на которую был взят еще при Порошенко — с сокращением социальных обязанностей государства в очень многих сферах».

По мнению главы УИАМП, сейчас события на Украине будут развиваться стремительно. Уже в августе пройдет первое заседание нового парламента, а до середины сентября будет сформировано новое правительство. Также в течение осени будут приняты многие ключевые решения — начиная от снятия депутатской неприкосновенности и незаконного обогащения, решения вопросов войны и мира и до привлечения к ответственности многих членов старых коррумпированных элит. Возможно начало конституционной реформы в стране и острого кризиса внутри команды власти.

«Всего в кадровой политике Зеленского есть три линии влияния, — говорит Бортник. — Силовой блок на сегодняшней Украине в значительной мере контролируют Арсен Аваков и Игорь Коломойский, они расставили во главе этих структур своих людей. Возможно, Зеленский сбалансирует эту ситуацию назначением на пост генпрокурора Руслана Рябошапки. Политический блок контролирует «95-й квартал», по-другому эту группу влияния назвать сложно. Экономический блок при этом остался за олигархом Виктором Пинчуком и западными партнерами Украины. Вся нынешняя внешнеэкономическая политика страны — за этими ребятами».

При этом Владимир Зеленский постарается сменить абсолютно все кадры, которые достались ему в наследство от Петра Порошенко.

«Я, честно говоря, разочарован тем, как у него складываются отношения с региональной бюрократией, — признался эксперт. — Президент не старается найти с ними общий язык, угрожает им тотальной люстрацией «до седьмого колена». Понятно, что самая масштабная, «финальная зачистка» старых кадров будет проведена главой государства в самое ближайшее время, поскольку парламентские выборы остались позади и ждать по большому счету уже нечего. Нас ожидает «губернаторопад», смена руководства всех ключевых органов исполнительной власти и т. д.».

Одна из главных проблем Зеленского в том, что его кадровая политика непрозрачна, считает аналитик. Сегодня у власти полностью отсутствует набор публичных критериев, по которому отбираются кандидатуры на высокие посты. Причем во многих случаях отсутствуют даже номинальные публичные конкурсы, во время которых можно хотя бы ознакомиться с биографией того или иного протеже президента.

«Эта беспринципная кадровая политика Зеленского рано или поздно выйдет ему боком. Уже первым тестом для новой властной команды станет формирование правительства, потому что для каждой из групп влияния есть свой премьер и свои министры. Еще одним маркером станет верстка и принятие бюджета Украины-2020. Это вообще лакмусовая бумажка в части отношений между обществом и государством, а также отношений внутри политикума. По бюджету станет понятно, в теме олигархи или нет. И мы поймем — пишется главный финансовый документ в Украине или в офисах МВФ».

Кроме того, отметил Бортник, у новой властной команды очень низкий уровень компетентности. Компетенция еще советского разлива, которой обладали чиновники последних призывов, исчерпалась окончательно. А новой, украинской компетенции среди молодых политиков просто нет.

«Я на днях общался в телеэфире с двумя девушками-депутатами от «Слуги народа», пытался говорить с ними о государственной политике, — сообщил глава УИАМП. — На мой взгляд, уровень знаний по этой тематике у них ужасающий. Они практически ничего не знают о процессе госуправления, принятия законов и т. д. Это просто катастрофа. Они даже не понимали вопросов, которые я им задавал. Но мне кажется, что такая некомпетентная система выстроена Зеленским умышленно. Попробуй поуправляй в парламенте такими политическими монстрами, как Литвин или Буслаев! А вот такими ребятами — неопытными, многого не понимающими, недообразованными — манипулировать президенту будет гораздо легче. Они послушны, неспособны составить какую-либо конкуренцию лидерам фракций и даже не могут лоббировать чьи-либо интересы. Однако многие из них крайне амбициозны, и это вкупе с накопившимся за год-два разочарованием от работы в Раде может стать основой для кризиса и «внутреннего переворота» в «Слуге народа».

Эксперт отметил: хотелось бы, чтобы команда Зеленского, имея практически неограниченную власть на Украине, все же реализовала главную часть своих обещаний. В первую очередь по поводу установления системы народовластия, достижения мира в Донбассе, восстановления экономических связей с Россией и т. д. Потому что если ключевые обещания «команды Зе» не будут реализованы, то новая система власти быстро деградирует до предыдущих низких уровней.