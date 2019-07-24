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Россия

Путин потребовал не допускать строительства в опасных из-за паводка районах

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Путин потребовал не допускать строительства в опасных из-за паводка районах

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин потребовал взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и не допускать в дальнейшем строительства в опасных с точки зрения паводков районах.

На совещании с членами правительства был затронут вопрос ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Глава государства подчеркнул, что необходимо «взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительства в подтопляемых районах и опасных с этой точки зрения».

По словам президента РФ, после посещения региона он подписал дополнительные поручения, которыми следует руководствоваться федеральные и региональные чиновникам.

Путин также подчеркнул, что сейчас следует «уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей».

Путин потребовал не допускать строительства в опасных из-за паводка районах

Сложная паводковая ситуация возникла в области в июне, местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены оказались более 110 населенных пунктов. По данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

По данным на 20 июля, почти 38 тысяч человек, а именно 99% пострадавших при наводнении получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Компенсацию в 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества получили почти четыре тысячи человек, а выплату за полную потерю имущества в 100 тысяч — 10,9 тысячи человек. Еще 77 человек получили 200–400 тысяч рублей. 18 семей — по миллиону рублей.

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