Экс-советник Кучмы рассказал, к чему приведет продажа бюстов Зеленского

Киев, 24 июля. Продажа гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского может привести к формированию культа личности. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее стало известно, что с 25 июля популярный украинский интернет-магазин запустит продажу гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского. Бюст изготовлен из скульптурного гипса и покрыт тремя слоями лака, а также сусальным золотом. Высота скульптуры украинского президента составляет 23 сантиметра, вес - 2,5 килограмма. Стоимость бюста составляет две тысячи гривен (78 долларов).

Украинский политолог Олег Соскин уверен, что доход от продажи бюстов будет идти в карман Зеленского, а массовое распространение подобных скульптур может привести к формированию культа личности.

«На бюстиках можно очень хорошо зарабатывать… А потом это войдет уже в историю — главное начать. Затем это станет культом. Это формирование культа личности, однозначно. Зеленский очень любит себя, он классический нарцисс. Чем это кончится? Ну, известно чем: все вожди и диктаторы заканчивают одинаково», — отметил Соскин.

Политолог также напомнил, что во время инаугурации Зеленский призывал чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах, а также обещал ездить на работу на велосипеде. По мнению Соскина, продажа бюстов Зеленского свидетельствует о том, что новый президент Украины идет по стопам своих предшественников, которые по-хамски относились к народу, передает НСН.

«Все они так себя вели, у Кучмы я был советником, Ющенко хорошо знаю. Ну и этих двух уродов знаю, Януковича и Порошенко, они тоже очень наглые и по-хамски к народу относились. По сути Зеленский тоже так себя ведет», — добавил Соскин.

Напомним, по итогам досрочных парламентских выборов на Украине партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получила уверенное большинство в Верховной раде, что дает ей возможность самостоятельно сформировать правительство и назначить премьер-министра. По мнению экспертов, концентрация власти в руках одной политической силы при отсутствии механизма демократического контроля несет угрозу узурпации власти.