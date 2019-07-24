Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах

Амстердам, 24 июля. Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни, пишет Variety.

Голландский актер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Звезда «Бегущего по лезвию» 1982 года скончался в своем доме в Нидерландах 19 июля.

Как уточнил его агент Стив Кенис, актер умер после непродолжительной болезни. Похороны артиста состоялись в среду, 24 июля.

Одной из самых ярких ролей Хауэра считают лидера незаконной банды репликантов Роя Бэтти в научно-фантастическом фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Сразу после выхода картину назвали провальной, однако затем она вошла в историю кинематографа как культовая.

Зрителям запомнились герои голландского актера в «Зове предков», «Ночных ястребах», «Слепой ярости», а также в сериалах «Десятое королевство» и «Великий Мерлин». За свою актерскую карьеру он снялся в более чем 150 картинах. В 1988 году Хауэр получил «Золотой глобус» за роль Александра Печерского в фильме «Побег из Собибора», снятого по книге Ричарда Рашке.

Первую роль он сыграл в пять лет. 8 июня 1955 года актер вышел на театральную сцену, где была поставлена трагедия Софокла «Аякс». Перед телекамерой артист появился уже на следующий год — 12 декабря 1956 года. Шестилетний актер принял участие в съемках спектакля «Асмодей». Первую роль в Голливуде Хауэр сыграл в фильме «Ночные ястребы», где работал вместе с Сильвестром Сталоне.