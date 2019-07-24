В Малайзии рассказали о попытках США и Украины завладеть черными ящиками MH17

Куала-Лумпур, 24 июля. Военным Малайзии удалось получить черные ящики сбитого в Донбассе Boeing-777 рейса MH17 в ходе секретной операции. Завладеть самописцами пытались спецслужбы Украины и США, об этом рассказал руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри.

Сакри раскрыл подробности спецоперации в новом фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы. Журналист опубликовал 28-минутный документальный фильм по итогам собственного независимого расследования.

«Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Наджибом Разаком – Прим. ред.). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения», — рассказал Сакри.

Руководивший операцией полковник отметил, что когда группа малайзийских специалистов прибыла в Киев, им отказали в доступе к месту катастрофы.

«Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», — добавил Сакри.

В Донецке малайзийские специалисты встретились с представителями Донецкой Народной Республики и отправились на место крушения. К месту крушения группа из 11 человек, в том числе двух медспециалистов и бойцов армии Малайзии, прибыла раньше военных из Австралии, Нидерландов и Украины, пишет «Царьград». Таким образом, Сакри первым получил «черные ящики», церемония передачи самописцев была снята на камеру.

Малайзийский военный также отметил, что СММ ОБСЕ просила Куала-Лумпур передать «черные ящики», но получила отказ. Кроме того, передачи самописцев требовали агенты ФБР и киевское правительство. Однако Малайзия не допустила передачи «черных ящиков» в руки США и Украины.

Кроме того, в фильме журналиста раскрываются новые подробности подделки СБУ аудиозаписей переговоров из дела о крушении MH17. Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен фирмы OG IT Forensic Services (Малайзия) рассказал, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые выдали затем в качестве доказательства по данному делу.

Ранее замгенпрокурора России Николай Винниченко ранее сообщал, что Москва передала Амстерадаму данные российских радаров и документацию, которые подтвердили, что ракета ЗРК «Бук», из которого сбили Boeing, принадлежала Украине, но эту информацию международные следователи проигнорировали.