Митинг по вопросу регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований на площади Ленина в Петербурге поддержало не более тысячи человек. Причем среди них преимущественно оказались гопники, пьяницы и представители сексуальных меньшинств. Количество участников наглядно свидетельствует о том, сколько людей разделяет политические взгляды «борцов с режимом».

Автор известного Telegram-канала Ortega в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в действительности митингующие не имеют конструктивной повестки. Им нечего предложить потенциальному избирателю, поэтому оппозиционеры пытаются охаять всех, кто выступает против них или не разделает их взглядов.

«Насколько эти просьбы в принципе обоснованы? Если нарушения действительно были, пусть они расследуются в установленном законом порядке. Если Памфилова согласна, что нарушения есть, существует определенная процедура. А митинг за то, чтобы все отменить, все расформировать и всех пустить бесплатно, и можно без хлеба… Я бы сказал, что это очень мечтательные люди. Движение «Весна» — куда без него? Сразу становится понятен уровень этих людей, в том числе интеллектуальный. Сочувствую их горю, но всерьез их воспринимать нельзя», — говорит аналитик.

Публицист добавил, что так называемые оппозиционеры критикуют все, с чем не согласны сами.

«У них такая работа — пытаться показать, что в России все плохо, что у нас здесь «кровавый тоталитаризм», что здесь «мучают» городскую интеллигенцию. Они занимаются этим уже не первый день. А людей у них становится все меньше и меньше, потому что людям это надоедает. Я не знаю, на что они рассчитывают. Если бы количество недовольных, согласных с их лозунгами, росло, это было бы поводом задуматься. Но поскольку с каждым днем это количество сокращается, я не знаю, на что рассчитывают эти люди», — заключил Ortega.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в свою очередь заметил, что несогласные с решениями избирательных комиссий муниципальных образований могли бы оспорить эти решения в установленном законом порядке. Вместо этого протестующие предпочли «хайпануть» и заработать дополнительные политические очки.

«Существует известный миф, что в России якобы не работает судебная система, и все решения, которые выносит суд, заранее предопределены. Но это чистой воды бред, по крайней мере, если мы говорим не об уголовных делах. Любой желающий мог бы оспорить решение ИКМО в суде, если бы основания для этого действительно имелись. Но этого не произошло, что говорит, вероятно, о том, что митинг — не более чем попытка громко заявить о себе», — сказал эксперт.

Добавим, участниками митинга были в том числе депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, большой любитель наркотических веществ, а также депутат Закса Борис Вишневский, не сумевший собрать подписи муниципальных депутатов из-за лени и правовой безграмотности. Очевидно, что парламентарии пришли на мероприятие исключительно для того, чтобы напомнить жителям Северной столицы о собственном существовании.

Стоит отметить, что никаких массовых нарушений во время рассмотрения документов ИКМО не наблюдалось, кандидатам отказывали по объективным причинам. Многие сумели через суд добиться собственной регистрации. Это говорит о том, что оппозиция всего-навсего проявила безграмотность при подготовке документов.