Наши журналисты провели расследование о вмешательстве в выборы со стороны Евгения Пригожина. Федеральному агентству новостей стали известны факты вмешательства бизнесмена Пригожина и группы политтехнологов в выборы в Москве, Санкт-Петербурге, Биробиджане, а также влияния на выборы АВМ №5.

Сегодня появилась новость о том, что Пригожин вмешивается в выборы в Московскую городскую думу. И действительно, 57 независимых кандидатов так и не были зарегистрированы. Группе наших специальных корреспондентов удалось выяснить подробности вмешательства в эти и другие выборы.

Еще в 2009 году группа из трех политтехнологов арендовали офис на Краснопресненской набережной. Эта группа под руководством Евгения Пригожина развила широкую сеть, в которой было задействовано 50 тысяч москвичей. Они вели аккаунты в соцсетях, выдавая себя за единомышленников Навального. Также они записались в ряды его сторонников, чтобы в 2019 году поставить подпись за кандидата, которую признают незаконной, потому что вместо них в центр сбора подписей пришли другие люди.

Было создано 50 тысяч липовых документов и подобраны похожие люди. Они приходили на пункты сбора подписей с недействительными удостоверениями личности и оставляли подписи от имени другого или вообще несуществующего человека. Об этом нам сообщил наш информатор.

Всей этой операцией руководили из штаба на Краснопресненской набережной, о котором рассказало интернет-издание «Проект».

Там проводились все основные совещания, однако журналистов Федерального агентства новостей туда не пустили.

Между тем Федеральное агентство новостей, пытаясь понять масштаб действий политтехнологов Пригожина на выборах в Мосгордуму, сумело выяснить, что он причастен к обливанию фекалиями сотрудников и кубов Любови Соболь.

Как следует из заключения экспертов — сотрудников правоохранительных органов, с которым мы ознакомились, эти фекалии по цвету и запаху, а также другим характеристикам были похожи на те, которыми ранее обливали оппозиционную журналистку Юлию Латынину, а также украинского депутата Верховной рады Мустафу Найема в Одессе и члена партии либертарианцев Михаила Светова. Эксперты утверждают, все это говно было из одних источников.

Еще политтехнологи Пригожина, которые более 10 лет кошмарят оппозицию, оказались настолько бездарны, что не смогли качественно снять видео, как человек, похожий на муниципального депутата Илью Яшина пинает кота. Внимательно просмотрев жестокое видео, мы поняли, что это не Илья Яшин, а двойник Яшина Кирилл Кочубей.

И что уж говорить о прогремевшем на всю Москву наезде Яшина на кандидата, где им пришлось загримировать людей не только под Яшина, но даже под его соперницу и пострадавшую Марию Коляду. И, безусловно, политтехнологи настолько тупые, что просто не знают, как выглядит сам Яшин, ведь не знать никого в лицо — это принцип их работы.

Наши корреспонденты решили проверить, не является ли это стилем Яшина — создавать про самого себя фальсификации среди тех, кто его не знает. Мы не смогли найти доказательств этому.

Политтехнологи по заказу Пригожина совращали Соболь с пути истинного голодания, привозя ей пиццу и хинкали.

Но дальше больше. Не обошлись без вмешательства и выборы в Санкт-Петербурге. Люди Пригожина подсадили депутата Заксобрания Максима Резника на марихуану, отправили в Израиль дублера депутат ЗакСа Бориса Вишневского, известного своими нетрадиционными увлечениями.

Отдельно стоит отметить, что все очереди на муниципальных избирательных участках были организованы политтехнологами из московского офиса на Краснопресненской набережной.

Именно там придумали создать двойника сына Алексея Венедиктова — главного редактора «Эха Москвы» — и заснять его в баре, хотя на самом деле он служил в армии. В настоящий момент политтехнологи Пригожина вмешиваются в выборы в Биробиджане. Смотрите, мы нашли фото одного из совещаний, где узнали некоторых его сотрудников и лично самого Пригожина. Позже мы вычислили этих политтехнологов по их страничкам в «ВКонтакте».

Теперь журналистам Федерального агентства новостей стало понятно, что Пригожин вмешивается везде. Кроме того, мы получили список стран, в которых можем подтвердить данное вмешательство.

Федеральное агентство новостей обязуется и в дальнейшем следить за тем, как Пригожин вмешивается в выборы. И мы отдельно благодарим интернет-издание «Проект» за то, что они поделились с нами информацией.