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ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» лукавит по поводу уголовного дела за митинг у Мосгоризбиркома

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ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» лукавит по поводу уголовного дела за митинг у Мосгоризбиркома

Считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» продолжает дезинформировать читателей, пытаясь повлиять в том числе на агрегаторы новостей. Так, «Эхо Москвы» опубликовало новость, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после незаконных митингов у Мосизбиркома. Новость заняла одну из ведущих позиций в сервисе «Яндекс. Новости». Однако либеральное издание умолчало в заголовке о незаконном характере митингов и массовых пикетов, проходивших у столичного избиркома. Кроме того, авторы заметки пошли на лукавую подмену понятий, утверждая, что митинги стали «поводом» для возбуждения уголовного дела.

Либеральные СМИ недоговаривают, сообщая о решении СК наказать виновных в препятствовании проведению выборов

Из текста новости на сайте «Эха Москвы» следует, что дело было заведено исключительно из-за того, что отдельные граждане вышли на митинг. В действительности речь идет о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).

Главное следственное управление СК по Москве сообщило, в частности, что действия участников одного из движений были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий.

Считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» продолжает дезинформировать читателей

Помимо этого, «Эхо Москвы» по причинам, о которых мы можем только догадываться, умалчивает о массовых фальсификациях и нарушениях, которые были допущены отдельными кандидатами в период подписной кампании.

Считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» продолжает дезинформировать читателей

Так, в подписных листах юриста ФБК Любови Соболь было обнаружено 725 недействительных подписей. То есть 14,67% брака при допустимых 10%. При этом у 268 «подписантов» оказались несуществующие паспортные данные.

Напомним, в апреле Федеральное агентство новостей запустило проект, в рамках которого штатные сотрудники нашего издания начали комментировать новости на сайтах и в пабликах в соцсетях русскоязычных СМИ, в том числе считающихся либеральными, часть которых признана в России иноагентами.

Однако попытки ФАН вести аргументированную дискуссию с патриотических позиций на площадках либеральных СМИ столкнулись с идеологической цензурой и репрессиями по отношению к нашему изданию. Наши комментарии стали удалять, а аккаунт ФАН — блокировать.

Ответом на политику репрессий со стороны либеральных СМИ стал проект «ФАН разъясняет». В рамках этого проекта мы разоблачаем ложь, фальсификации, передергивания и лукавые умолчания, которые стали неотъемлемой частью работы либеральных СМИ.

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