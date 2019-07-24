ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» лукавит по поводу уголовного дела за митинг у Мосгоризбиркома

Считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы» продолжает дезинформировать читателей, пытаясь повлиять в том числе на агрегаторы новостей. Так, «Эхо Москвы» опубликовало новость, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после незаконных митингов у Мосизбиркома. Новость заняла одну из ведущих позиций в сервисе «Яндекс. Новости». Однако либеральное издание умолчало в заголовке о незаконном характере митингов и массовых пикетов, проходивших у столичного избиркома. Кроме того, авторы заметки пошли на лукавую подмену понятий, утверждая, что митинги стали «поводом» для возбуждения уголовного дела.

Из текста новости на сайте «Эха Москвы» следует, что дело было заведено исключительно из-за того, что отдельные граждане вышли на митинг. В действительности речь идет о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).

Главное следственное управление СК по Москве сообщило, в частности, что действия участников одного из движений были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий.

Помимо этого, «Эхо Москвы» по причинам, о которых мы можем только догадываться, умалчивает о массовых фальсификациях и нарушениях, которые были допущены отдельными кандидатами в период подписной кампании.

Так, в подписных листах юриста ФБК Любови Соболь было обнаружено 725 недействительных подписей. То есть 14,67% брака при допустимых 10%. При этом у 268 «подписантов» оказались несуществующие паспортные данные.

Напомним, в апреле Федеральное агентство новостей запустило проект, в рамках которого штатные сотрудники нашего издания начали комментировать новости на сайтах и в пабликах в соцсетях русскоязычных СМИ, в том числе считающихся либеральными, часть которых признана в России иноагентами.

Однако попытки ФАН вести аргументированную дискуссию с патриотических позиций на площадках либеральных СМИ столкнулись с идеологической цензурой и репрессиями по отношению к нашему изданию. Наши комментарии стали удалять, а аккаунт ФАН — блокировать.

Ответом на политику репрессий со стороны либеральных СМИ стал проект «ФАН разъясняет». В рамках этого проекта мы разоблачаем ложь, фальсификации, передергивания и лукавые умолчания, которые стали неотъемлемой частью работы либеральных СМИ.