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Ушедший под воду 1000 лет назад мир найден в Балтийском море

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Ушедший под воду 1000 лет назад мир найден в Балтийском море

Вильнюс, 24 июля. Затерянный мир обнаружен на дне Балтийского моря. Находка была сделана в рамках совместного исследования польских и литовских ученых.

Затерянный мир представляет собой густонаселенный лес. Во время формирования Балтийского моря он ушел под воду.

Удивительную находку ученым удалось сделать спустя 1000 лет в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории современной Литвы. Чтобы изучить обителей древнего мира, эксперты намерены сделать трехмерные модели. Для этого специалистам предстоит сделать более  трех тысяч снимков, пишет Science in Poland.

Ученые подтвердили, что им впервые удалось побывать в «затерянном мире». Исследователи Национального морского музея в Гданьске и Клайпедского университета убеждены, что этот лес может дать новую информацию о жизни в то время.

Исследователи уверены, что лес населяли не только насекомые или звери, но и люди. Ученые признались, что надеются найти доказательства своей теории. Они пояснили, что в этом случае они смогут подробно изучить быт и нравы того времени.

Ушедший под воду 1000 лет назад мир найден в Балтийском море

19 июля при раскопках некрополя Кыз-Аул, расположенного в восточной части Крыма, археологи обнаружили античный склеп с останками древних конников. Как уточнили специалисты, склеп, в котором было погребено как минимум 12 человек, представляет собой каменное монументальное сооружение I века нашей эры.

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