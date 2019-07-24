В Петербурге началось обучение наблюдателей к выборам губернатора. ФАН-ТВ

Около четырех тысяч общественных наблюдателей будут следить за выборами губернатора Санкт-Петербурга. 24 июля прошел первый общегородской этап их обучения. Активисты узнали о роли и статусе наблюдателя, их обязанностях на избирательных участках. Второй этап — районный. Он пройдет с 10 по 20 августа, на нем расскажут о голосовании по месту нахождения и новых комплексах обработки бюллетеней.

«Мы должны понимать, что новая власть должна работать именно на город, на нас с вами. Санкт-Петербург этого достоин. Он это заслужил. И люди у нас живут необычные. Видите, сколько народу пришло, целый зал. И не потому, что просто захотел и пришел, а каждый из нас понимает насколько это нужно», — отметила председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова.

Среди активистов члены 47 некоммерческих организаций. От студентов до пенсионеров. Старшее поколение знания схватывает налету и не уступает молодежи.

«Работа эта такая сложная, но я действительно благодарен всем людям, которые находятся в зале и, которые решили посвятить свой выходной этому дню. Кто за грибами, кто на дачу, а у нас четыре тысячи активистов наблюдателей. Это очень приятно», — отметил зампредседателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Вахмистров.

После обучения наблюдатели сдадут экзамены, чтобы показать, что готовы к работе. В Общественной палате уверены, со шпаргалками не поймают ни одного человека. Ведь здесь каждый понимает, что 8 сентября — день ответственный. И от решения каждого зависит судьба Санкт-Петербурга.