Россиянин Седиков в украинском СИЗО строит планы на мирную жизнь

Россияне, воевавшие на стороне Донбасса и попавшие в плен, получили надежду вернуться домой уже в течение месяца. Их судьба обсуждалась на консультациях в «нормандском формате» в середине июля.

«В течение месяца мы договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент [Владимир] Зеленский говорил о [форматах] «10 на 10», «15 на 15». В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен «всех на всех», — заявил заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

На обмен надеется и попавший в плен в 2016 году гражданин России, доброволец Алексей Седиков, находящийся в украинском СИЗО. Он был ранен в ногу, из-за чего возникла опасность того, что ее придется ампутировать.

Федеральное агентство новостей связалось с Алексеем и расспросило его о состоянии здоровья и планах на мирную жизнь.

«Да все потихоньку. Восстанавливаюсь. Хожу уже с одной палочкой. Конечно, надежда есть, что все-таки меня обменяют. Планы есть, но сперва надо выздороветь, и еще с ногой много проблем. Возможно, нужно будет оперировать», — рассказал он.

По словам Седикова, он планирует создать Союз для военнопленных. А вот на войну возвращаться не собирается.

«Думаем создать союз для военнопленных — оказание помощи, поиск. На войну любимая девушка не пустит. Да и надо сперва выбраться отсюда. Сами понимаете — планы есть, но не всегда планы совпадают с желанием. Есть еще варианты пойти работать в ДОСААФ, на военную подготовку. Или в ВОХР — сутки там, трое дома», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек. Помимо жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также добровольцев из областей Украины, в боевых действиях принимали и по сей день принимают участие добровольцы из других стран, в основном из Российской Федерации.