Герой СССР назвал «несправедливой» обложку Time о лунной гонке без России

Москва, 24 июля. Журнал Time в новом номере повторил обложку 1968 года о лунной гонке. Однако на этот раз соперником США в гонке стал не СССР, а Китай.

На обложке Time 1968 года изображены советский и американский космонавты, бегущие в сторону Луны. Таким образом журнал изобразил лунную гонку Москвы и Вашингтона. Однако в новом номере соперниками американского космонавта выступили представители частных компаний Blue Origin, SpaceX и Китай.

В материале под названием «Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне» отмечается, что в настоящий момент именно Вашингтон и Пекин добились весомых результатов в новых программах, связанных с освоением Луны.

Герой СССР, летчик-космонавт Владимир Титов, комментируя новую обложку Time без России, назвал «несправедливым» исключение российских космонавтов из лунной гонки.

«На мой взгляд, то, что туда не включили Россию, это несправедливо. У нашей страны заложен большой потенциал, и если его использовать и подключить научные силы, то все возможно», — заявил Титов в комментарии Nation News.

Космонавт отметил, что в настоящее время расплодились такие деятели, которые «сначала делают, а потом думают». Титов отметил, что освоение космоса – это серьезная работа, которую невозможно делать наскоком.