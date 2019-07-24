Киев собирается расширить санкции против российских компаний

Киев, 24 июля. Кабмин Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны инициативу по расширению санкций против российских предприятий, которые работают в Крыму, сообщает пресс-служба министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

Предполагается, что в санкционный список внесут 24 юрлица, которые имеют отношение к строительству магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым» и добыче углеводородов на полуострове. В список войдут также предприятия, занимающиеся поставкой оборудования для российской компании «Завод «Фиолент».

В сообщении ведомства отмечается, что применение санкций к этим юрлицам «создаст правовые основания для его расширения».

В 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство граждан выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». В России в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.

Возвращение Крыма в состав РФ стало поводом для введения против России санкций со стороны США, Евросоюза и Украины. Российские власти неоднократно подчеркивали тупиковость санкционной политики.

В конце прошлой недели стало известно, что в России временно разрешили ввоз с территории Украины ряда товаров, находившихся ранее под запретом. Как сообщала «Газета.ру», согласно постановлению правительства, вводится отсрочка на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектрико, трансмиссионных валов и некоторых видов трубной продукции.