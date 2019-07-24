МИД РФ рассказал о состоянии задержанных в КНДР российских моряков

Москва, 24 июля. Российский МИД заявил, что предпринимает все необходимые действия для защиты прав и интересов россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, задержанного в КНДР.

Согласно опубликованному на официальном сайте МИД РФ сообщению, экипажу вменяется в вину нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Посольство России в Пхеньяне находится «в постоянном контакте с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации».

«Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий», — подчеркивается в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут предпринимать «предусмотренные действующим законодательством и международными договоренностями меры по защите прав и законных интересов российских граждан».

Ранее заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи. Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Известно, что на борту было 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Судно отконвоировано в порт Вонсан. Федеральное агентство по рыболовству назвало неправомерным его задержание властями Северной Кореи.