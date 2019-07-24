Джонсон дал первое обещание на посту премьер-министра Великобритании

Лондон, 24 июля. Новый глава британского правительства Борис Джонсон пообещал обеспечить выход Великобритании из состава ЕС до 31 октября 2019 года. Об этом он заявил в своей первой речи после вступления в должность премьер-министра Великобритании.

Джонсон пообещал добиться нового соглашения с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Кроме того, новый премьер гарантировал всем гражданам стран ЕС сохранение их прав на территории Великобритании после Brexit.

«Мы добьемся нового соглашения, лучшего соглашения, которое максимально расширит возможности Brexit, позволяя нам развить новое и многообещающее партнерство с остальной Европой, основанное на свободной торговле и взаимной поддержке​​​. Я абсолютно уверен в том, что через 99 дней мы его получим», — сказал Джонсон.

Он также добавил, что Великобритания полностью завершит выход из Евросоюза к 31 октября 2019 года. При этом Джонсон не исключил, что Великобритания может выйти из состава ЕС без соглашения.

Кроме того, новый премьер заявил, что намерен направить дополнительные средства на финансирование социальной сферы, полиции и образования, а также пообещал модернизацию транспортной инфраструктуры и внесение изменений в систему налогообложения, передает РИА Новости.

Комментируя будущий состав кабинета министров, Джонсон отметил, что в состав нового правительства войдут люди, которые «не боятся брать на себя ответственность».

Напомним, 24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был избран лидером Консервативной партии. После официальной аудиенции у королевы было объявлено о его официальном назначении на пост премьер-министра Великобритании. На посту премьер-министра Джонсон сменил Терезу Мэй, под руководством которой в Великобритании возник политический кризис.