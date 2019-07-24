Путин и Атамбаев на встрече в Москве обсудили будущее Киргизии

Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин и бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев провели встречу в Москве.

После встречи, во время беседы с журналистами, Путин подчеркнул, что его позиция по отношениям РФ и Киргизии всем известна.

«Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два», — констатировал российский президент.

Путин выразил мнение, что в интересах Киргизии сделать так, чтобы потрясения не повторялись. По мнению главы России, для этого жители республики должны объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова.

«Страна нуждается в политической стабильности, — подчеркнул российский лидер. — И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».

Он добавил, что Москва настроена реализовать все многочисленные планы сотрудничества с властями Киргизии.

Ранее бывший президент Киргизии Атамбаев заявил о намерении покинуть страну.