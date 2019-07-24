Донбасс сегодня: Киев терроризирует мирных жителей, ВСУ минируют Луганщину

Донбасс, 24 июля. Украинская армия применила минометы и снайперский огонь в ДНР. Киев терроризирует мирных жителей на пунктах пропуска через линию фронта. Силы ООС минируют Луганскую область и вступают в конфликт с ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают обстреливать мирных жителей Донецкой Народной Республики. Во вторник, благодаря слаженным действиям спасателей республиканского МЧС, удалось предотвратить пожар на хлебном поле в районе Докучаевска. Минометный обстрел, в том числе осветительными боеприпасами, мог привести к пожару, который затронул бы окраины жилого сектора. Применение таких cнарядов в дневное время — знак того, что украинская армия целенаправленно стремилась создать пожароопасную обстановку.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), за сутки было зарегистрировано три факта нарушений режима перемирия со стороны ВС Украины. Обстрелам подверглись населенные пункты на горловском и донецком направлениях. Впервые за время перемирия с 21 июля ВСУ открыли снайперский и минометный огонь. В остальных случаях применялись гранатометы и стрелковое оружие.

В Луганской Народной Республике обстрелы не зафиксированы.

Киев терроризирует мирных жителей отказами в пересечении КПВВ

Пункты въезда—выезда, расположенные на линии разграничения сторон, каждый день пересекают граждане, которых лишили свободы передвижения в связи с военными действиями. Украинские пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и полиция всячески препятствуют жителям ДНР в пересечении линии разграничения. Людям немотивированно отказывают в возвращении на постоянное место жительства, либо не пропускают на подконтрольные Киеву территории, сообщает начальник пресс-службы Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов.

Представители Операции объединенных сил (ООС) ВСУ в официальном заявлении во вторник проинформировали об отказе в пересечении границы 19 гражданам ДНР. Однако на самом деле 64 человека не смогли вернуться домой, а 68 мирных жителей не смогли выехать в украинскую часть Донбасса, уточнил майор Безсонов.

Как рассказал офицер, на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» украинские пограничники не пустили домой мать троих детей в связи с тем, что у нее было обнаружено большое количество детского питания и витаминов. Женщину завернули обратно на подконтрольную ВСУ территорию. Для оправдания «социального» террора украинские СМИ называют подобные факты «борьбой с контрабандой».

Киев воюет с беспилотниками ОБСЕ

Украинские военные, действующие в зоне ООС, всячески препятствуют работе миссии иностранных наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщил майор Даниил Безсонов. По словам офицера, данные разведки ДНР и отчеты ОБСЕ часто содержат одинаковую информацию об уничтожении и глушении беспилотников, предназначенных отслеживать нарушения перемирия и протоколов о разведении тяжелых вооружений.

Так, в отчете наблюдателей указано, что украинские станции радиоэлектронной борьбы глушили сигнал БПЛА, когда он пролетал над городом Константиновка (тыл ВСУ. — Прим. ФАН) и в районе между поселками Ласточкино и Степановка.

Также разведка республики зафиксировала работу украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые целенаправленно подавляли сигнал иностранного беспилотника при полете в районе поселка Новгородское города Дзержинска.

Вблизи поселка Чермалык (южное направление) по беспилотнику ОБСЕ военнослужащие ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия.

Как передал источник дончан с подконтрольной Киеву территории, в зоне интенсивного радиоподавления фиксируется большое скопление артиллерийской техники, расположенной в запрещенных минскими соглашениями местах. В Тарасовке Донецкой области расположились самоходные артиллерийские установки «Акация», в поселке Калиново — САУ «Гвоздика». Неудивительно, что с целью сокрытия запрещенной техники создается намеренное препятствование работе патрулей мониторинговой службы ОБСЕ.

ВСУ активно минируют местность в зоне проведения ООС

Начальник пресс-службы луганской Народной милиции Яков Осадчий сообщил, что в районе дислокации 30 механизированной бригады ВСУ установлены многочисленные случаи минирования местности в поселках Луганское и Лозовое. Саперы из 25 десантной бригады ВСУ активно работают в лесонасаждениях вблизи Станицы Луганской.

При этом украинские минеры не устанавливают знаки, которые должны предупреждать мирное население о минной опасности. Кроме того, минерам и саперам, которые работают в этой местности, не выдаются карты минных полей, что приводит к нередкой гибели украинских военнослужащих на минах, ранее установленных ВСУ.

Николай Романенко специально для ФАН; Донбасс