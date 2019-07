Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьер-министра Британии

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением на пост премьер-министра Великобритании. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Президент пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе британского правительства.

Политик, избранный новым лидером Консервативной партии, в среду встретился с королевой Елизаветой II и вступил в новую должность вместо ушедшей в отставку Терезы Мэй.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X