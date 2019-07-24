Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьер-министра Британии

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением на пост премьер-министра Великобритании. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», – отметил в обращении российский лидер.

Президент пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе британского правительства.

Политик, избранный новым лидером Консервативной партии, в среду встретился с королевой Елизаветой II и вступил в новую должность вместо ушедшей в отставку Терезы Мэй.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X — The Royal Family (@RoyalFamily) 24 июля 2019 г.

О намерении покинуть занимаемый ею пост экс-глава британского правительства заявила еще в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, которые остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом о выходе Британии из объединения.

Новоизбранный премьер Британии сразу после решения членов Консервативной партии назначить его лидером заявил, что Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза до 31 октября текущего года.

Как отметил ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, Россия не ожидает изменений в отношениях с Лондоном с приходом Джонсона на пост премьер-министра. Дипломат считает, что сложившаяся линия в российско-британских отношениях не изменится до тех пор, пока в Соединенном Королевстве не произойдут крупные изменения.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в Британии с приходом Джонсона к власти усилится внутренняя нестабильность. Он напомнил, что примерно половина жителей страны не поддерживает выход Соединенного Королевства из Европейского союза.