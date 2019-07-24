Эксперты назвали первые симптомы тромбоза

Москва, 24 июля. Эксперты назвали первые признаки тромбоза, после появления которых нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Самым главным признаком тромбоза является отек одной из конечностей. Медики отмечают, что если рука или нога изменились в объеме, то это явный признак закупорки вен. Кроме того, важно обращать внимание и на боль в теле при движении, и на покраснения на коже.

Также изменение дыхания может свидетельствовать о тромбозе. Если у человека вдруг появилась одышка, то это говорит о наличии тромба у сердца. В случае его попадания в легкие может появится кашель с кровью, предупреждают медики. По словам специалистов, не таким явным признаком заболевания является чувство тревоги, которое появляется без объективной причины. Оказывается, что организм ощущает нехватку кислорода ввиду нехватки крови легкими.

Врачи советуют незамедлительно обращаться за помощью к профессионалам, если есть хоть один из указанных симптомов возможного заболевания.

Заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова профессор Симона Мацкеплишвили объяснила, что большой тромб может оторваться и перемещаться с током крови по сосудам, это может привести к летальному исходу.