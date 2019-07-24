Французы высмеяли Макрона за новое фото в соцсети

Париж, 24 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон сменил фотографию профиля в социальных сетях. Французы не оценили новый аватар главы республики, напоминающий изображение монархов.

Глава Пятой республики уже не первый раз меняет фото профиля. Однако на этот раз Макрону удалось удивить пользователей соцсетей имперскими замашками. Новая фотография изображает профиль Макрона, вписанный в круг.

«На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался фантазиям», — пошутил пользователь.

Французы не смогли не отметить, что новая фотография Макрона очень напоминает изображения римских монархов на аверсе монет.

«Можно подумать, что речь идет о монете с монархом, да что там — с императором!» — написал пользователь соцсети, снабдив комментарии хэштегом #МакронI.

Другие же не оценили нового фото, сравнив Макрона с Бурбонами – последними королями Франции, которые чеканили свои изображения на монетах. Некоторые же увидели в новой фотографии намек на то, что теперь Макрон обращен вправо. Кроме того, пользователи предположили, что Макрон слишком буквально воспринял выражение «фото профиля» и опубликовал свое фото в профиль.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили гражданскую войну на Украине и выразили готовность работать в «нормандском формате».