Солженицына показала Путину экспонаты Дома русского зарубежья

Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин в сопровождении Натальи Солженицыной познакомился с экспонатами Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сообщили в пресс-службе Кремля.

На данный момент музей насчитывает более 18 тысяч экспонатов, пояснения к некоторым из которых Путин услышал от директора Дома русского зарубежья Виктора Москвина. Президент осмотрел живопись, графику, скульптуры, предметы быта, фотографии из частных коллекций и архивов и многое другое.

В присутствии коллег Путин поздравил Солженицыну с днем рождения.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете сегодня, — обратился к ней российский лидер. — То, что вы делали раньше, будучи фактическим редактором всего, что вышло из-под пера Солженицына, — это одно. Но вы продолжаете эту работу, продолжаете ее для нас всех, чтобы мы ничего не забывали, чтобы наследие самого Александра Исаевича, да и все, что связано с его жизнью, творчеством, не забывалось».

Президент также рассказал о мыслях, которые его посетили во время этого визита.

«Я отметил, что жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, духовно всегда была связана с родиной, с Россией, — заметил Путин. — В этом особенность, я считаю, именно российской эмиграции. Эта эмиграция, будучи даже вдали от Родины, вносила и сейчас вносит очень заметный вклад в духовную жизнь самой России, в жизнь России, всегда вносила».

Ранее Путин принял решение о строительстве нового здания Дома русского зарубежья с дополнительными помещениями для музейного пространства. Торжественное открытие музея состоялось 28 мая текущего года. Комплекс включает в себя музей, архив, библиотеку, научно-исследовательский, информационно-издательский и культурно-просветительский центры.