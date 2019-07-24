СК проверит видео с избиением детей тряпкой в детсаде на Кубани

Краснодар, 24 июля. Следователи проведут проверку по факту публикации в социальных сетях видео, на котором воспитатель детского сада в Краснодаре бьет детей тряпкой по лицу, об этом сообщил СУСК РФ по Краснодарскому краю.

В среду с соцсетях появилось видео, на кадрах видно, как воспитатель детсада бьет детей по лицу тряпкой во время занятий. В СК сообщили, что по факту публикации незамедлительно организована доследственная проверка.

«В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения», — сообщили в СК РФ.

Официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко сообщил в комментарии РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов проводят опрос среди родителей, врачей и воспитателей детского сада, где произошел инцидент. Медики осматривают пострадавших детей на наличие телесных повреждений.