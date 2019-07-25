Сирия, 25 июля. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** арестовали жителя-христианина из Хамы в Идлибе. Постпред САР при ООН рассказал организации о военных преступлениях Израиля в Сирии. Курды задержали в Хасаке местного гражданина, будто бы обстрелявшего территорию Турции из своего дома, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли связь с группой из 17 военнослужащих, действующих в пустынной местности к западу от Дейр-эз-Зора; ставят освобождение Голанских высот одним из своих главных приоритетов.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): арестовала жителя-христианина из Хамы; подверглась бомбардировке ВВС САР к югу от Идлиба.

Курды: задержали в Хасаке местного гражданина, будто бы обстрелявшего территорию Турции из своего дома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Командование Сирийской арабской армии (САА) потеряло связь с группой из 17 военнослужащих, действующих в пустынной местности районе населенного пункта Кабаджиб, который находится на участке трассы М20 между городами Эс-Сухне и Аш-Шула к западу от Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает оппозиционное информагентство Step News. Напомним, правительственные силы САР в настоящее время ведут окончательную дозачистку территорий в пустыне Бадия Аш-Шам от остатков бандформирований «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Ранее фиксировались случаи нападений террористов на колонны САА, двигавшиеся через безлюдные районы на границе Дейр-эз-Зора и Хомса. Деятельность данных ячеек, как полагают многие местные наблюдатели, поддерживается с базы США «Ат-Танф», расположенной у южной границы Сирии.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевики исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ) арестовали группу людей, депортированных в провинцию Идлиб из Турции в рамках кампании Анкары против проникновения сирийских беженцев на ее территорию. Гражданские лица были задержаны джихадистами прямо на границе. Позже все из них были отпущены, кроме одного молодого человека из города Саламия в провинции Хама. Отмечается, что он исповедует христианство, что и могло послужить причиной для ареста. О его дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.

По информации военного источник в соцсети Twitter (@anasanas84), самолет Су-22 ВВС САР провел боевой вылет в предместьях населенного пункта Дейр-Санбуль к югу от Идлиба. Бомбардировкам подверглись укрепрайоны террористов, продолжающих регулярно нарушать режим прекращения огня в демилитаризованной зоне. Данные о понесенном джихадистами уроне в настоящее время устанавливаются.

Провинция Хасака

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** задержали местного жителя, предположительно открывшего огонь по турецкой территории, в городе Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака. Согласно сведениям Baladi News, мужчина по имени Гавази Аль-Чачани выпустил несколько ракет, обустроив огневую позицию для обстрела в своем доме. Отмечается, что удар пришелся по жилым домам в одном из приграничных районов Турции. Ранее еще до поимки Аль-Чачани представитель SDF заявил, будто бы ракетный огонь велся не относящимися к «Демократическим силам» лицами, стремящимися обострить конфликт в регионе.

Провинция Эль-Кунейтра

Постпред САР при ООН Башар Аль-Джаафари напомнил, что оккупированные Израилем Голанские высоты являются неотъемлемой частью арабской республики, добавив, что их освобождение является одним из главных приоритетов Дамаска, передает ливанский портал Al Masdar News. Он подчеркнул, что суверенитет Сирии над этими землями подтвержден резолюциями Совбеза ООН, заметив, что действия Тель-Авива, напротив, противоречат международному законодательству. Кроме того, Джаафари обвинил силы ЦАХАЛ в военных преступлениях, заявив, что израильские войска убили ряд сирийских граждан, нанесли значительный урон инфраструктуре страны и продолжают поддерживать радикальные исламистские группировки, воюющие против САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.