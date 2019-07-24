Названы самые эффективные депутаты Госдумы в 2019 году

Москва, 24 июля. Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили рейтинг эффективности депутатов Госдумы РФ в 2019 году. Наиболее полезным парламентарием признан глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, об этом сообщил Гусев на пресс-конференции.

Вторую строчку рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» занял депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, замкнул тройку самых полезных депутатов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При составлении рейтинга учитывались четыре базовых параметра: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг, пишет Ura.ru.

Также в десятку самых эффективных депутатов вошли Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов и Леонид Слуцкий. Составитель рейтинга отметил, что первые 20 позиций в рейтинге эффективности депутатов меняются каждый год, сообщает «ФедералПресс».

При этом топ-50 депутатов составляют ядро самых активных. Авторы рейтинга также отметили, что в Госдуме этого созыва наблюдается наибольшая текучка: некоторые депутаты просто оставляют свои посты, другие – уходят в исполнительную власть, пишет «Вечерняя Москва».