Фальсификатору Янкаускасу окончательно закрыли путь в Мосгордуму

Москва, 24 июля. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб отказала протеже скандально известного блогера Алексея Навального Константину Янкаускасу в восстановлении его кандидатуры на выборах в столичный парламент. Об этом сам несостоявшийся депутат рассказал в микроблоге Twitter.

Янкаускас — самый малоизвестный из всей команды Навального — оказался в рядах тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. У муниципального депутата района Зюзино нашли около тысячи недействительных подписей.

«Рабочая группа Мосгоризбиркома отказалась восстановить меня кандидатом в Мосгордуму. Завтра это решение должен подтвердить сам МГИК», — написал он в соцсети.

Напомним, в 2013 году Янкаускас был одним из главных функционеров штаба Навального в преддверии выборов мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера — Владимиром Ашурковым и Николаем Ляскиным — он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. В мае 2014 года Янкаускасу было предъявлено обвинение в присвоении народных средств, он долгое время находился под домашним арестом.

Прославился он не только громкими политическими акциями и даже не «расследованиями» в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», а благодаря переписке в социальных сетях. Хакеры Infotrader взломали и опубликовали его личные сообщения. По общению с другими оппозиционерами — Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Павлом Гнилорыбовым — Янкаускаса заподозрили в принадлежности к сексуальным меньшинствам.

Примечательно, что политик, пожелавший выдвинуться от 31-го округа, не предложил в своей программе никаких конкретных шагов.

Ранее Федеральное агентство новостей в собственном расследовании «Анатомия протеста» раскрыло подробности о нечестных методах предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.