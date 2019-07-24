«Выход в свет» экс-спецпрокурора Мюллера на слушания в Конгрессе закончился пшиком

Слушания с участием скандально известного бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера проходят в среду в американском Конгрессе. Несмотря на то, что «расследование» Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в выборы в США длилось два года и обошлось американским налогоплательщикам в кругленькую сумму — 30 млн долларов, но ни к чему не привело. Это вынужден был признать сам экс-спецпрокурор. Никаких следов мифического «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией найдено не было.

«Выход в свет» Мюллера в Конгрессе стал его первым публичным выступлением с момента назначения на должность спецпрокурора, не считая краткого заявления для прессы после обнародования результатов расследования, вылившегося в 448-страничный бессодержательный доклад. Но ряд конгрессменов-демократов посчитал доклад недостаточным, что, в общем-то, по-своему логично: документ прочитало не более 3% тех, кого об этом спросило CNN. Вызывая Мюллера в Конгресс, демократы надеялись на новый всплеск интереса к этой всем уже надоевшей истории.

Однако полная неготовность Мюллера к выступлению и его явно плохое состояние — нервный тик, неумение ответить на элементарные вопросы — свели на нет весь пропагандистский эффект от его речи, в которой он повторил часть своих нелепых обвинений. В ходе слушаний конгрессмены обвинили Мюллера во лжи и нарушении законности, сговоре с целью свержения президента США и других нарушениях, чреватых уголовным наказанием.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, его не удивляет беспомощность Мюллера, деятельность которого является своего рода символом антироссийского тренда в политике США последнего времени.

«Меня давно умиляет, что в кичащейся своим величием и могуществом стране под названием Соединенные Штаты Америки есть люди, которые свято верят и пытаются доказать всему свету, что им кто-то выбрал господина Трампа. Нам можно даже гордиться, что на роль таких «выборщиков» кто-то назначает россиян, — с иронией отметил Онищенко. — Ну, а если говорить всерьез, даже неловко слушать, когда кто-то утверждает, что какие-то неизвестные люди из России сумели перебороть общественное мнение США и повлиять на результаты выборов».

Получается, что миллиарды, которые в США тратятся на предвыборные кампании кандидатов на выборах всех уровней, буквально вылетают в трубу, отметил российский парламентарий.

«Предлагаю простым американцам потребовать от своих властей пустить эти миллиарды, например, на здравоохранение», — посоветовал Онищенко.

По словам собеседника ФАН, в этом контексте попытки Роберта Мюллера в чем-то обвинить Россию выглядят еще более постыдно и нелепо.

«Стыдно смотреть на результаты деятельности господина Мюллера, который, даже потратив более 30 миллионов долларов, со своей «задачей» так и не справился: он ведь так и не смог предъявить ни одного доказательства мифического «российского вмешательства». Он даже не может нормально ответить на вопросы, которые задают ему в Конгрессе. Так что эти слушания закончились полным провалом, очередным пшиком. В итоге мы в очередной раз видим какой-то сеанс массового помутнения сознания, и это уже просто психиатрия, говорю вам как врач», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Эксперты подчеркивают, что расследование Мюллера изначально было внутриполитической сугубо американской историей, небольшой «драчкой» между республиканцами и демократами, в которой Россию использовали исключительно как повод. Именно этим было вызвано навязчивое желание демократов обязательно заслушать Мюллера в Конгрессе: вдруг удастся выудить из него что-то, что даст вожделенный повод вновь начать тянуть волынку с идеей импичмента Трампа или по крайней мере сможет помешать его избранию на второй срок. Сверхценной идее демократов не помешало даже то, что Мюллер изначально дал понять, что ничего нового по сравнению с тем, что уже есть в докладе, в ходе слушаний он не скажет.

Сам Трамп, который не собирался тратить время на бессмысленные препирательства в Конгрессе, в конце концов решил посмотреть трансляцию по ТВ. При этом президент США небезосновательно заявлял, что демократам этот цирк нужен исключительно для пересмотра не устроивших их выводов доклада, в котором ясно говорится об отсутствии «сговора» между Вашингтоном и Москвой, в чем вынужден был признаться сам Мюллер, прежде чем с позором покинуть пост спецпрокурора.

Так что все звучащие из-за океана обвинения в адрес России и россиян в якобы «вмешательстве» в американские выборы, в том числе никому не нужный доклад Мюллера — всего лишь кажущийся благовидным повод для спецслужб США вводить санкции против неугодных лиц и стран, а также для шпионажа и охоты на ведьм.

Отметим, нелепые обвинения в «сговоре» и вмешательстве в американские выборы категорически отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Впрочем, это не мешает американской Фемиде выдвигать бездоказательные обвинения в адрес российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Но даже явно небеспристрастный американский суд вынужден признать, что обвинители не раз нарушили собственные законы. Однако американский суд отказался привлечь за это к ответственности Роберта Мюллера и генпрокурора США Уильяма Барра. Суд аргументировал свою снисходительность тем, что Мюллер и Барр не знают американских законов, и именно это избавляет их от уголовного наказания. В результате американский суд запретил прокурорам разглашать что-либо о «Конкорде» и публично обсуждать это дело в СМИ.

Отметим также, что власти США бездоказательно обвинили Федеральное агентство новостей во «вмешательстве» в выборы в штате Джорджия в 2018 году. Никаких доказательств, как водится, предъявлено не было.