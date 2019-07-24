МИД РФ отреагировал на блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии

Москва, 24 июля. Российский МИД заявил, что в решении латвийских властей заблокировать сайт Baltnews.lv наблюдается стремление Риги зачистить свое информационное пространство от независимых СМИ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В заявлении подчеркивается, что Россия ожидает осуждения решения Латвии от профильных структур и НПО, в частности, от ОБСЕ. МИД РФ обратил внимание на мотивировочную часть решения о закрытии доступа к сайту, в которой говорится, что «Baltnews.lv якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«В связи с этим хотелось бы отметить, что сам Евросоюз, на документы которого ссылаются латвийские власти, предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами-членами от Лондона, Парижа и Берлина до, собственно, прибалтийских республик», — заявили в МИД России.

Ранее сообщалось, что власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит международному информационному агентству «Россия сегодня». Доступ к ресурсу ограничили из-за того, что он якобы угрожает суверенитету Украины.

Отметим, в странах Прибалтики активно пытаются ограничивать деятельность российских СМИ. Так, ранее власти Литвы заблокировали сайт агентства Sputnik в страны, который якобы незаконно использовал публикации портала LRT (Литовское радио и телевидение). Это решение прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что планы властей Литвы заблокировать сайт Sputnik являются откровенными репрессиями.