Метеорологи пообещали некоторым регионам РФ похолодание и снег

Москва, 24 июля. В Гидрометцентре сообщили о резком похолодании в европейской части России. Понижение температурного столба начнется с воскресенья, 28 июля.

Пятница и суббота ожидаются жаркими в связи с скандинавским антициклоном, который пришел на европейскую часть страны. Однако с воскресенья начнется значительное похолодание.

«В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло назад, к западным границам», — пояснили метеорологи.

На юге страны температура станет более комфортной, а вот в средней полосе и на севере европейской России понижение температуры окажется слишком сильным.

«Значения средней суточной температуры в начале следующей недели от Кольского полуострова до Средней Волги не дотянут до нормы 4–7 градусов, — заметили в ведомстве, — от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала — 8–10 градусов».

В некоторых регионах страны похолодание начнется уже в субботу. Так, в Мурманской области уже 27 июля могут выпасть осадки в виде мокрого снега, пообещали метеорологи.

Накануне сильный ливень накрыл Петербург во второй половине дня 23 июля. Жители Северной столицы пожаловались на погоду в социальных сетях. Синоптики в свою очередь объяснили, что город снова накрыл циклон, который пришел с юго-запада.