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Поклонская решила сменить думский статус ради признания Крыма

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Поклонская решила сменить думский статус ради признания Крыма

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская решила сменить сферу своей парламентской деятельности. Из комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, где Поклонская занимала пост заместителя председателя, она перейдет в комитет по международным делам.

Парламентарий призналась на специальной пресс-конференции в Москве, на которой побывал корреспондент Федерального агентства новостей, что это случится в начале осенней сессии.

Громкое заявление член фракции «Единой России» сделала в самом начале общения с прессой. Она объяснила свое решение желанием, прежде всего, добиться международного признания Крыма.

«Буду добиваться этого дипломатическим путем, — пояснила Поклонская. — А что тут еще думать? Ведь наши западные партнеры все хорошо понимают».

Поклонская решила сменить думский статус ради признания Крыма

При этом бывший прокурор Республики Крым считает, что главная угроза России исходит не извне, а изнутри страны.

«Эти враги всем известны — коррупция, предательство», — подчеркнула депутат.

Наталья Поклонская вошла в состав Государственной думы VII созыва 5 октября 2016 года, тогда же заняв кресло зампреда антикоррупционного комитета. С того же дня она возглавила в нижней палате парламента и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, — вплоть до упразднения комиссии 17 сентября 2018 года.

Поклонская стала широко известна в России в дни воссоединения с Крымом, после того как она согласилась с предложением председателя Совета министров Крыма Сергея Аксенова возглавить местную прокуратуру вместо эмиссара из мятежного Киева.

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