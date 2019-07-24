Поклонская решила сменить думский статус ради признания Крыма

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская решила сменить сферу своей парламентской деятельности. Из комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, где Поклонская занимала пост заместителя председателя, она перейдет в комитет по международным делам.

Парламентарий призналась на специальной пресс-конференции в Москве, на которой побывал корреспондент Федерального агентства новостей, что это случится в начале осенней сессии.

Громкое заявление член фракции «Единой России» сделала в самом начале общения с прессой. Она объяснила свое решение желанием, прежде всего, добиться международного признания Крыма.

«Буду добиваться этого дипломатическим путем, — пояснила Поклонская. — А что тут еще думать? Ведь наши западные партнеры все хорошо понимают».

При этом бывший прокурор Республики Крым считает, что главная угроза России исходит не извне, а изнутри страны.

«Эти враги всем известны — коррупция, предательство», — подчеркнула депутат.

Наталья Поклонская вошла в состав Государственной думы VII созыва 5 октября 2016 года, тогда же заняв кресло зампреда антикоррупционного комитета. С того же дня она возглавила в нижней палате парламента и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, — вплоть до упразднения комиссии 17 сентября 2018 года.

Поклонская стала широко известна в России в дни воссоединения с Крымом, после того как она согласилась с предложением председателя Совета министров Крыма Сергея Аксенова возглавить местную прокуратуру вместо эмиссара из мятежного Киева.