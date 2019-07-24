Голландский режиссер раскрыл невероятные подробности расследования катастрофы MH17

Куала-Лумпур, 24 июля. Эксперты обвинили Службу безопасности Украины в искажении аудиозаписей переговоров из дела о крушении MH17.

Новые подробности катастрофы представил старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен фирмы OG IT Forensic Services (Малайзия). В документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа о катастрофе Boeing-777 Розен сообщил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые выдали затем в качестве доказательства по данному делу.

«Это отредактировано. Уровень шумов отличается от этого аудиотрека. Вы видите этот аудиотрек, уровень шумов в этой части отличается. Здесь ниже, а здесь выше», — объяснил Розен.

Аналитик подчеркнул, что это говорит о «слиянии аудио».

«А здесь вы можете увидеть так много вырезанных отрезков. Это ясно, вы можете это увидеть — отсутствующее аудио», — уточнил он.

Об этом сообщил и немецкий специалист Норман Риттер, пишет РИА Новости. Эксперт добавил, что телефонные записи были подделаны путем девяти отдельных манипуляций.

«Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей», — резюмировал эксперт.

Ван дер Верфф проводил независимое расследование крушения. Его 28-минутный фильм с невероятными подробностями трагедии обнародовали на YouTube в середине июля.

Согласно данным голландца, глава Национальной службы криминальных расследований Нидерландов Уилберт Паулиссен 18 июня заявил СМИ, что на источником записей является СБУ. Дер Верфф и опросил и ряд свидетелей из ДНР. Один из них по имени Александр сообщил, что ракетное оборудование находилось в городе Торез за день или два до крушения Boeing. При этом он заявил, что это был вовсе не зенитно-ракетный комплекс «Бук». Этот ЗРК, по мнению совместной следственной группы, был якобы доставлен через украинско-российскую границу 17 июля.

Отметим, что замгенпрокурора России Николай Винниченко ранее сообщал, что Москва передала Амстерадаму данные российских радаров и документацию, которые подтвердили, что ракета ЗРК «Бук», из которого сбили Boeing, принадлежала Украине, но эту информацию международные следователи проигнорировали.