Малышева с супругом привились в США от слабоумия

Москва, 24 июля. Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева вместе с супругом сделали прививку, которая в дальнейшем может предотвратить возрастное слабоумие и болезнь Альцгеймера. Об этом она рассказала подписчикам в социальной сети Instagram.

По словам Малышевой, все взрослые члены ее семьи еще пять лет назад прошли вакцинацию от дифтерии, столбняка и коклюша, а год назад привились от кори и пневмонии.

Во время поездки в США телеведущая увидела в местной аптеке новую вакцину от герпеса Зостера. Тяжелое заболевание, по ее словам, сопровождается страшными болями и является, по предположениям медиков, одной из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера.

«Теперь мы с мужем от этого защищены!» — написала Малышева.

Как выяснили научные сотрудники из Университета города Рочестер, глубокий и крепкий сон может защитить мозг человека от развития болезни Альцгеймера. По словам экспертов, когда человек спит, мозг «чистится» от ядовитого белка, являющегося причиной развития деменции.

К такому же мнению пришли и специалисты Калифорнийского университета в Беркли, которые заявили, что недосып у людей в пожилом возрасте может привести к развитию болезни Альцгеймера.

Ранее телеведущая и заслуженный врач России в ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала об одном научном исследовании, по результатам которого ученые заявили, что средиземноморская диета является лучшей в мире по критериям скорости похудения, долговременности сохранения итога и влиянию на здоровье.