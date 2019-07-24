Госдума понизила ставку НДС на продажу фруктов и ягод в России

Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла законопроект о снижении ставки НДС на продажу фруктов и ягод, включая виноград, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Поправка в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ снижает ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 10%. Это может существенно снизить цены на ягоды и фрукты, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов инициативы.

Отечественных агрономов решили поддержать снижением ставки НДС после того, как выяснили, насколько российский рынок плодово-ягодной продукции зависит от импорта. Росстат сравнил валовой сбор плодов, ягод и винограда на территории России в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, и долю аналогичных импортных продуктов. Оказалось, что за 2018 год своих яблок, груш и айвы вырастили 1078 тысяч тонн, а привезли в страну 1721 тысячу тонн, только яблок — на 1122 тысячи тонн.

Депутаты поработали над поручением президента РФ Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Ставропольский край (где и поднялся вопрос) и признали, что у российских агрономов не хватает ресурсов на развитие своей отрасли — нет возможности обновлять насаждения, производственную инфраструктуру.

Законопроект включил в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых теперь производится по налоговой ставке 10% — это фрукты, ягоды и виноград. Депутаты считают, что пониженная ставка НДС позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств, на эти деньги заложить новые сады и обеспечить свое производство технологиями для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства.

«Снижение ставки НДС выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время. Таким образом, законопроект направлен и на обеспечение защиты конкуренции в области реализации продовольственных товаров отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями», — говорится в пояснительной записке к принятому документу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с тем, что решение о снижении НДС окончательно принято. По его мнению, производители почувствуют действие этого закона на себе довольно скоро после его вступления в силу, а покупатели увидят реальное снижение цен.