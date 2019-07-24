Росрыболовство назвало неправомерным задержание моряков властями КНДР

Москва, 24 июля. Федеральное агентство по рыболовству назвало неправомерным задержание российского судна властями Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Судно МРТ «Сянхайлинь-8» следовало из порта Сокхчо (Южная Корея) в контрольную точку «Восток-1», задержано на ходу пограничным кораблем КНДР и отконвоировано в порт Вонсан», — говорится в сообщении.

По данным российского консульства в Северной Корее, в настоящее время на российском рыболовном судне отключены средства связи и технического контроля. Кроме того, северокорейские пограничники изъяли у рыбаков мобильные телефоны. Капитан и его старший помощник находятся под наблюдением в гостинице без связи с внешним миром. В Росрыболовстве отметили, что формальной причиной для задержания российского судна стал его заход в охраняемую зону, передает РИА Новости.

«Задержание считаем неправомерным, так как в соответствии с международным правом проход через исключительную экономическую зону разрешен. По данным системы мониторинга Росрыболовства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что 17 июля пограничная служба КНДР задержала российский сейнер «Сянхайлинь-8». На борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи. Российское судно принадлежит «Северо-восточной рыболовной компании». По словам представителей компании, экипаж российского судна обвинили в незаконном заходе в особую зону вдоль берега КНДР.