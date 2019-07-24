Главные новости 24 июля

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента Украины Владимира Зеленского с итогом выборов в Раду. Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины.

Долги «Укртрансгаза» за газ для технических нужд вызывают беспокойство, считают европейские трейдеры. Эксперт пояснил, как Европа посылает Украине сигнал на фоне подрыва партнерства по газу.

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко. Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко.

Глава Росприроднадзора предупредила, что Иркутскую область может ждать «экологический Чернобыль». Глава Росприроднадзора заявила об опасности экологической катастрофы в Иркутской области.

Сотрудники полиции задержали Навального за призывы к участию в несанкционированном массовом митинге у мэрии Москвы. Призывавший к беспорядкам Навальный специально добился задержания, уверен Соловьев.

Модель Виктория Лопырева призналась, почему променяла певца Николая Баскова на бизнесмена Игоря Булатова. Лопырева объяснила, почему променяла Баскова на Булатова.

«Натуральные фото» Аллы Пугачевой попали в Сеть. Снимки без фильтров вызвали неожиданную реакцию. Фото Пугачевой «без фильтров» опубликовали в Сети.

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о выплате детских пособий до достижения ребенком трех лет. Госдума РФ утвердила законопроект о выплате детских пособий до трех лет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил замглавы СНБО Алексея Данилова. Зеленский назначил нового замглавы СНБО.

Министерство культуры планирует провести круглый стол, на котором обсудят вопросы о будущем российской анимации. Минкультуры РФ выяснит, какие мультгерои нужны современным детям.