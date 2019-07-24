Паулс объяснил, почему западные страны стараются выставить РФ в негативном свете

Москва, 24 июля. Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс заявил, что западные государства, которые пытаются создать негативный образ России, действуют согласно своим политическим мотивам. Видео с комментарием музыканта опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Светлана Зимина-Гинтер.

«Очевидно, боятся, что Россия станет слишком сильной. Это большая политика. Кого-то надо «поливать», — подчеркнул Паулс.

Он также ответил на вопрос, касающийся его отношения к россиянам. По словам Паулса, по национальностям делят только те, кто политически заинтересован в этом.

«У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь к русским», — сказал композитор.

Он уверен, что сфера культуры должна оставаться вне политики. По словам композитора, запрещать артистам приезжать в другую страну нельзя. Паулс напомнил и о фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, на котором собрались артисты из разных стран.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу латвийского МВД Сандиса Гиргенса за любовь к творчеству российского исполнителя Григория Лепса. Недовольство министра вызвал тот факт, что глава МВД Латвии посетил концерт певца в Юрмале.

Напомним, в Литве Лепса внесли в список нежелательных лиц. Ему запретили въезд на территорию государства. Авторы инициативы заявили о необходимости сформировать создать в Литве правовой механизм, который не позволит якобы «связанным с преступными группами» людям въезжать в страну и выступать с концертами.