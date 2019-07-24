Сирия, 24 июля. Автомобили с символикой ИГ1 были замечены в занимаемых протурецкими боевиками районах Алеппо. Курды понесли потери в результате взрыва у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре. Турция готовится к началу операции в Северной Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков на севере Хамы; обнаружили схрон террористов ИГ в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе Курдских гор на севере Латакии.

ВС Турции: вновь открыли огонь по позициям курдов в северной части Хасаки.

Курды: понесли потери в результате взрыва на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Информационный портал Baladi News сообщает о возобновившихся перестрелках на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в северной части региона. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укреплениям исламистов незаконных бандгрупп в районе Курдских гор. Напомним, север Латакии, а также западные районы соседнего Идлиба находятся в оккупации возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», а также запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Джихадисты данных формирований регулярно нарушают режим тишины, действующий в границах демилитаризованной зоны, вынуждая САА наносить ответные удары.

Провинция Алеппо

В социальных сетях распространяются фотографии и видеозаписи, сделанные в зонах контроля поддерживаемых Турцией вооруженных формирований, на которых запечатлены автомобили с символикой «Исламского государства». Так, военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) опубликовал фото из городов Джараблус и Африн, расположенных на северо-западе и северо-востоке провинции соответственно. Это, вероятно, свидетельствует о том, что боевики террористической группировки до сих пор действуют в оккупированных протурецкими исламистами районах в составе «спящих ячеек». Подконтрольные вооруженной оппозиции медиапорталы пока никак не прокомментировали появившиеся материалы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что на контролируемых курдами территориях на востоке провинции вновь произошел взрыв. Детонировало СВУ, заложенное поблизости от города Шхиль, что привело к ранению двух бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем новостное агентство Baladi-News передает, что в оккупированном курдами городе Абу-Хаммам на юго-востоке Дейр-эз-Зора была расстреляна группа мужчин, сознавшихся в убийстве двух молодых людей и их ограблении. Самосуд устроили члены местных племен.

Поступили данные об обнаружении склада с боеприпасами «Исламского государства» недалеко от границы с Ираком. По информации новостного агентства Al Manar News, более тысячи минометов, находившихся в подземном убежище, были изъяты правительственными войсками. Более точные сведения о местонахождении схрона джихадистов пока выясняются.

Провинция Ракка

На севере провинции возобновились столкновения между турецкими вооруженными силами и курдскими группировками. Согласно информации Twitter-канала (MasarPressNet), турки открыли огонь по патрульным автомобилям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от поселения Аль-Мунбатах к западу Тель Абьяда. Напомним, в первой половине дня в данном районе наблюдались вылеты американских вертолетов, тем не менее это не остановило турецкие подразделения от проведения обстрела.

В соответствии с заявлением Минобороны Турции, «террористическая угроза» в приграничных с Сирией районах возрастает, ввиду чего началась подготовка к началу полномасштабной военной операции на данном направлении.

Провинция Хама

На севере провинции не утихает вооруженное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских группировок, сотрудничающих с «Джебхат Ан-Нусрой». Как передает Twitter-канал (baladinetwork), под ударом правительственных сил оказались оборонительные сооружения боевиков на подступах к городу Аль-Латамина. Также поступают данные об обстрелах правительственных подразделений в окрестностях населенного пункта Аль-Мааркаба. Никакой информации о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало. Как известно, под ударами радикалов, отряды которых базируются в данном районе, нередко оказываются жилые районы населенных пунктов, подконтрольных САА, что зачастую приводит к жертвам среди гражданского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.