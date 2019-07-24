Поющий на русских вечеринках Вакарчук стал лидером партии «Голос»

Киев, 24 июля. Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук стал главой украинской партии «Голос». Его кандидатуру поддержали участники съезда этой политической силы.

После голосования музыкант рассыпался в благодарностях и пообещал, что теперь сосредоточится на развитии «Голоса». Он также выразил признательность Юлии Клименко, которая возглавляла движение во время выборов в Раду. По его словам, то, что «Голос» за два месяца с нуля стал парламентской партией — чистая заслуга Клименко. Теперь она займется экономической повесткой, пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу политической организации. Напомним, по данным ЦИК Украины, после обработки 99,58% электронных протоколов, «Голос» получил на выборах в Раду 5,83% голосов.

Ранее Infox сообщал о намерении Вакарчука инициировать принятие закона, регламентирующего отношения Украины со «страной-агрессором» Россией во всех сферах. По словам политика, к слову, метящего в премьеры страны, его родная Украина «страдает от двойных стандартов», а вопрос «моральной ответственности» украинцев по-прежнему остается открытым, а государство «не желает ни за что отвечать».

При этом сегодня музыкант оказался в центре скандала из-за своего выступления на корпоративах российского водочного олигарха. По данным телеканала «Царьград»., пока «украинские воины» погибали в Донбассе, Вакарчук, который теперь вещает об антироссийских законах, ублажал своим пением «московских гостей» бизнесмена в Монако. Видео выступления опубликовал юрист Андрей Портнов, заметив, что это не красит «морального авторитета» нации.

Кстати, именно Портов попросил Генпрокуратуру Украины возбудить уголовное дело против пятого президента страны Петра Порошенко по факту возможной госизмены после провокации ВМСУ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Газета «Аргументы и факты» отметила, что Портнов своим видео с поющим перед россиянами Вакарчуком никого не удивил. И после 2014 года украинский музыкант выступал на «русской вечеринке» в отеле Fontainebleau Miami Beach в Майами. На этом мероприятии, согласно афише, собрались «сливки русскоязычного общества, отдыхающего на зимних каникулах на побережье Атлантики». Видимо, Вакарчук придерживается установки: политика политикой, а деньги не пахнут. Теперь, став лидером «Голоса», Вакарчук сможет на своем примере показать соотечественникам, как бороться с Россией, и одновременно зарабатывать на ней.