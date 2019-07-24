Вашингтон, 24 июля. Конгрессмен-республиканец Кен Бак обвинил бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в безосновательных заявлениях о «вмешательстве РФ» в выборы в США в 2016 году. Об этом Бак заявил в ходе слушаний в американском Конгрессе с участием бывшего специального прокурора США.

«Вы сделали вывод о русском вмешательстве, но никак не доказали. Просто бросили липучку на стену, чтобы посмотреть, что прилипнет», — возмутился Бак.

Бак отметил, что бывший спецпрокурор выдвинул эксцентричное предположение о «русском следе» и решил, что его примут без доказательств. Мюллер не стал отрицать слова конгрессмена, подтвердив, что у него не было достаточных доказательств, чтобы обвинять граждан РФ во «вмешательстве».

Республиканец Джим Джордан также поинтересовался у Мюллера, откуда у спецпрокурора возникла идея о виновности 13 россиян в неком «вмешательстве», доказательств которому нет. Конгрессмен отметил, что Мюллер обвинил многих чиновников из окружения президента США Дональда Трампа, однако упустил из виду профессора Лондонской академии дипломатии Джозефа Мифсуда, который якобы был главным фигурантом так называемого «вмешательства».

«Вы можете предъявить обвинения 13 россиянам, никто о них не слышал, никто их не увидит, но вы можете их обвинить. Вы можете обвинить разного рода людей вокруг президента в даче ложных показаний, но человек, который начал все это, с чего все началось, — Джозеф Мифсуд. Ему вы ничего не предъявляете», — удивился Джордан.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Мюллер заявил, что у него нет доказательств виновности Мифсуда. Однако, по предположению бывшего спецпрокурора, именно Мифсуд передал советнику по внешней политике предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу информацию о якобы имеющемся компромате на Хиллари Клинтон.

Конгрессмен Мэтт Гетц подытожил, что экс-сотрудник МI6 Кристофер Стил, работавший над составлением компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, соврал о своих находках, очерняющих Трампа. Гетц призвал привлечь к ответственности именно совравшего Стила.

«Стил все выдумал, и в России ничего ему не говорили. Его и нужно привлечь к ответственности», — подытожил Гетц.

Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

Лишь в 2019 году Мюллер признал, что никакого сговора не было, и с позором подал в отставку. Кроме того, в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Он подал заявление об увольнении вскоре после того, как российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», обратилась в суд с иском к спецпрокурору Мюллеру и генеральному прокурору Уильяму Барру.

В Москве неоднократно отвергали все предположения Мюллера о «вмешательстве», отмечая, что расследование является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».