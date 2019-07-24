В мэрии Киева возразили Зеленскому по поводу увольнения Кличко

Президент Украины не может лишить Виталия Кличко поста мэра Киева. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в мэрии украинской столицы.
Дело в том, что мэр Киева не назначается украинскими органами исполнительной власти.
«С поста мэра президент Украины точно не увольняет Кличко. Мэр Киева — выборная должность. Его выбирают киевляне», — пояснили в мэрии.
Однако Виталий Кличко занимает пост не только мэра Киева, но и главы городской государственной администрации.
«Вопрос, который поднимается в офисе президента Украины, касается киевской городской государственной администрации, точно не мэрии», — подчеркнула собеседница ФАН.
Вероятности того, что Виталий Кличко будет лишен поста руководителя главы городской государственной администрации, в киевской мэрии все же не исключают. Но это не должно отразиться на его статусе киевского градоначальника.
«Мэром Киева Виталий Кличко, скорее всего, останется», — предположил источник ФАН.
Кроме того, в киевской мэрии отметили, что Кличко уже высказал свою позицию относительно решения украинского президента в социальных сетях.
«Загляните в его Facebook», — указали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста киевского градоначальника. Офис президента Украины уже направил официальное представление на увольнение мэра. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.
В интервью ФАН директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.