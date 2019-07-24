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В мэрии Киева возразили Зеленскому по поводу увольнения Кличко

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В мэрии Киева возразили Зеленскому по поводу увольнения Кличко

Президент Украины не может лишить Виталия Кличко поста мэра Киева. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в мэрии украинской столицы. 

Дело в том, что мэр Киева не назначается украинскими органами исполнительной власти. 

«С поста мэра президент Украины точно не увольняет Кличко. Мэр Киева — выборная должность. Его выбирают киевляне», — пояснили в мэрии. 

Однако Виталий Кличко занимает пост не только мэра Киева, но и главы городской государственной администрации.

«Вопрос, который поднимается в офисе президента Украины, касается киевской городской государственной администрации, точно не мэрии», — подчеркнула собеседница ФАН. 

Вероятности того, что Виталий Кличко будет лишен поста руководителя главы городской государственной администрации, в киевской мэрии все же не исключают. Но это не должно отразиться на его статусе киевского градоначальника. 

В мэрии Киева возразили Зеленскому по поводу увольнения Кличко

«Мэром Киева Виталий Кличко, скорее всего, останется», — предположил источник ФАН. 

Кроме того, в киевской мэрии отметили, что Кличко уже высказал свою позицию относительно решения украинского президента в социальных сетях. 

«Загляните в его Facebook», — указали в пресс-службе. 

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста киевского градоначальника. Офис президента Украины уже направил официальное представление на увольнение мэра. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

В интервью ФАН директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.

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