Джонсон вступил в должность премьера Британии вместо ушедшей в отставку Мэй

Лондон, 24 июля. Тереза Мэй официально покинула пост премьер-министра Великобритании после передачи прошения об отставке королеве Елизавете II. Об этом стало известно после того, как политик прибыла в Букингемский дворец на аудиенцию к монарху, чтобы оповестить о своем решении.

«Достопочтенный член парламента Тереза Мэй получила аудиенцию у королевы и подала прошение об отставке с постов премьер-министра и первого лорда казначейства», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Мэй отправилась на встречу с Елизаветой II после завершения прощальной речи.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes her final statement as Prime Minister https://t.co/2lScHKecRq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 июля 2019 г.

Британский политик Борис Джонсон, избранный новым лидером Консервативной партии, уже встретился с королевой и вступил в новую должность вместо ушедшей в отставку Мэй.

Напомним, 7 июня премьер-министр Британии Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. Она оставалась временно исполняющим обязанности премьера страны до объявления имени преемника.

О намерении уйти в отставку Мэй заявила еще в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, которые остались недовольны представленным политиком обновленным соглашением с Евросоюзом о выходе Британии из объединения.

Во вторник правящий комитет Консервативной партии заявил, что новым лидером избран Джонсон, пишет Infox.ru. Именно его жители Соединенного Королевства считали самым сильным кандидатом на кресло премьера.

Он сразу же Избранный заявил, что Королевство выйдет из Евросоюза до 31 октября текущего года. Как указал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, Россия не ожидает изменений в отношениях с Лондоном с приходом Джонсона на пост премьер-министра. Дипломат считает, что сложившаяся линия в российско-британских отношениях не изменится до тех пор, пока в Соединенном Королевстве не произойдут крупные изменения.