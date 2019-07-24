Российских предпринимателей защитят от необоснованного ареста

Предпринимателям станет спокойнее работать, они будут меньше опасаться «неправедных» действий со стороны силовых ведомств. Так президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей принятие закона о защите предпринимателей от необоснованного ареста.

В среду Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на защиту бизнеса от неправомерных арестов и необоснованного содержания под стражей. ТПП РФ по поручению предпринимательского сообщества постоянно поднимала эту тему, направляла свои предложения и поправки в законодательные акты, обращала внимание властей всех уровней, включая главу государства, на остроту проблемы.

«Все вместе мы добились успеха. Теперь надо следить за практикой исполнения закона», — подчеркнул Катырин.

Он не исключил, что будут желающие действовать как прежде.

Согласно закону, по ряду нетяжких «экономических статей» исключается содержание в СИЗО. Вводится также запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемого предпринимателя в случае, если по его уголовному делу не проводятся активные следственные действия. Следователи будут обязаны указывать причины продления срока содержания подозреваемых.

Это, пояснил Катырин, позволит суду исключать продление ареста по повторяющимся основаниям.

Суд в случае несогласия следователя может заменить СИЗО на домашний арест или продлить содержание под стражей только на срок, который, по его мнению, будет достаточен для необходимых процессуальных действий и не более того, напомнил глава ТПП РФ.

«Предпринимательское сообщество поддерживает такой подход, потому что осуществляется очень много необоснованных арестов и длительных содержаний предпринимателей под стражей, что называется, «по заказу» коррумпированных чиновников и конкурентов. Итог здесь, как правило, одинаков: развал бизнеса или переход его к другому владельцу. В сущности, наконец-то наносится удар по хорошо отработанной коррупционной схеме захвата или уничтожения бизнеса», — рассказал Катырин.

Он также заявил, что, если закон окажется действенным, в стране станет больше предпринимателей.