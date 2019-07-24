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Россия

Госдума разрешила россиянам ходить на охоту с луком и стрелами

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Госдума разрешила россиянам ходить на охоту с луком и стрелами

Москва, 24 июля. В Государственной думе приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает россиянам ходить на охоту с луком и стрелами.

На данный момент закон запрещает россиянам использовать лук и стрелы для охоты. Их можно применять только в рамках спортивных состязаний, соблюдая правила хранения на объекте.

В Госдуме в третьем чтении одобрили охоту с луком и стрелами. Однако депутаты подчеркнули, что использовать холодное метательное оружие сможет не каждый. Для этого охотники должны будут обладать специальными техническими навыками.

Госдума разрешила россиянам ходить на охоту с луком и стрелами

Купить луки могут россияне, у которых есть охотничьи билеты и которые имеют разрешение на хранение и ношение этого оружия. Авторы законопроекта отметили, что в стране закрепляется «безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок», передает «Вечерняя Москва».

«Технические характеристики луков гарантируют их более безопасное применение (исключение оперативного использования, скрытого ношения и так далее)», — говорится к тексте в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее стало известно, что Минприроды РФ намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета. В ведомстве считают, что действующие правила являются «формальной процедурой», а получившие оружие люди не знают биологию животных, а также их ценность.

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