Активист Русской весны не допущен до выборов в Госсовет Крыма за сокрытие судимости

Один из наиболее заметных активистов Русской весны в Крыму, боровшийся против украинизации региона еще в 90-х годах, ведущий телеканала «Новостной фронт» Сергей Веселовский не был допущен к участию в выборах 8 сентября в местный Госсовет в связи с судимостью, полученной им в украинский период за пророссийскую деятельность.

Федеральное агентство новостей разбиралось в этой запутанной ситуации.

«Получается странная, непонятная ситуация. Я пять с половиной лет занимался внешним сектором: Украина, Америка, Европа, Сирия — весь мир. И в выборах не принимал участия. Не считая выборов в 2017 году — проиграл», — сообщил в беседе с ФАН сам Веселовский.

По его мнению, главный парадокс ситуации заключается в том, что судимость им была получена именно за пророссийскую деятельность. Сергей подробно рассказал о том, что с ним произошло более 20 лет назад.

«В 1998 году по приказу Кучмы к нам в качестве начальника крымского милицейского главка прибыл генерал Москаль. Он не только уничтожал ОПГ, но и ставил всех пророссийских политиков на колени, выдавливал из страны. Ему это удалось, и даже Леонид Грач, тогдашний спикер крымского парламента, замолчал и стал вполне покладистым украинским политиком».

В 1998 году Веселовский, едва сложив мандат депутата Симферопольского горсовета, уже на следующий день был на допросе в управлении по борьбе с оргпреступностью.

«Полтора года меня водили вечерами с регулярностью через день-два на допросы, по паре часов допрашивали, — вспоминает он. — А задача была одна — чтобы Веселовский взял на себя какое-нибудь преступление экономического характера, получил судимость и ушел из общественно-политической жизни. Полтора года меня мучили, а потом дело было передано в прокуратуру, где был сделан вывод об отсутствии состава преступления. Следователь симферопольской прокуратуры мне сказал: «Веселовский, извини, 6.2 — отсутствие состава преступления».

За день до передачи дела в суд пророссийскому активисту предъявили обвинение по двум другим статьям, о которых до этого вообще ни разу не заходил разговор, обе тяжкие — «Хищение средств» и «Использование служебного положения в личных целях».

«Поводы там нашли смешные, но этого им было достаточно. На мой вопрос «А когда вы будете доказывать? Сроков-то у вас нет, послезавтра дело уже будет рассматриваться в суде…» мне сказали: «Веселовский, это ты теперь будешь доказывать в суде, что ты не верблюд. Ты что, до сих пор не понял, что тебя заказали», — отмечает он.

В суде Веселовскому, по его же собственному мнению, просто повезло.

«Судья оказалась гуманна и дала понять, что если она меня оправдает, то прокуратура передаст дело в верховный суд АРК, где со мною будут разговаривать совсем по-другому, — рассказал он. — Поэтому мне было предложено следующее: «Мы тебе даем пять лет с отсрочкой исполнения на один год. Ты ходишь культурно, молчишь, не гавкаешь, в политику не лезешь вообще, а потом три года не имеешь права ни баллотироваться куда-то, ни работать на ответственных должностях. То есть мы тебя на четыре года выбиваем из жизни. По-другому ты сядешь на срок от пяти до восьми лет строгого режима». Естественно, я обрадовался, что меня хотя бы не посадят в тюрьму!»

После этого начиная с 2005 года он участвовал во всех выборах, проходивших на территории Крыма. Выигрывал, проигрывал.

«Но всегда информационный центр МВД сообщал, что у меня судимостей нет!» — констатировал Веселовский.

И поэтому он был абсолютно спокоен на этот счет. В 2017 году, когда Крым уже был частью РФ, на довыборах он баллотировался в депутаты, и точно так же в ИЦ МВД Крыма по запросу территориальной комиссии Киевского района города Симферополя дали ответ, что судимости у гражданина России Сергея Веселовского нет.

«Поэтому теперь, когда меня выдвинула политическая партия «Родина» по мажоритарному округу №22 и внесла в свой партийный список, я совершенно спокойный, уверенный, что у меня судимости нет, не указал, что у меня 20 лет назад была судимость», — говорит ведущий «Новостного фронта».

Оказалось, что теперь по новым правилам внутреннего распорядка данные запрашиваются не только в ИЦ МВД, но и в судебном архиве, а оттуда пришла бумага, что у Веселовского когда-то была судимость.

«И на основании этого меня обвинили в том, что я умышленно не уведомил комиссию, нарушил закон о выборах — и федеральный, и крымский, — с недоумением рассказал он. — И меня сняли с мажоритарного округа. Но я успел за сутки до окончания срока регистрации кандидатов документов подать в ЦИК Крыма изменения. Закон это позволяет. Вчера во время выдачи постановления избиркома по отказу в моей регистрации мне было сказано буквально следующее: «У нас исчисление идет не так, как у других. У нас «не позднее, чем за сутки» значит «не позднее, чем за двое суток».

По словам собеседника ФАН, пытаться доказать им что бы то ни было бесполезно.

«Они, улыбаясь мне в лицо, сказали: «Приходите через пять лет и не забудьте написать, что вы судимы». А через пять лет у них снова что-то изменится, я опять буду что-то доказывать, и опять будет поздно. Они на это только ухмыльнулись и промолчали. Я подаю заявление в Верховный суд республики Крым. Вчера я написал электронную жалобу в ЦИК РФ. Шансов и надежд нет. Шансов нет, потому что, пока ЦИК РФ будет разбираться, время уйдет, а что будет в местном верховном суде, я, честно говоря, не знаю, там могли остаться украинские судьи, которые в свое время судили меня за антиукраинскую, пророссийскую деятельность. Если остались — понятно, какое будет решение. Если там уже какие-то другие судьи, из континентальной России, то тогда, конечно, шанс есть. Они разберутся объективно», — полагает активист Русской весны.

Что же касается причин происходящего, то Веселовский подчеркнул, что не хочет голословно обвинять бывших украинских чиновников в том, что они ненавидят русских, которые 23 года жертвовали собой, сражались, боролись за русский Крым, а сами кричали в это время «Слава Украине» и хвалились друг перед другом желто-синими значками.

Сергей Веселовский вспоминает, как глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал в свое время, что теперь все начинается с чистого листа, теперь все делом будут доказывать свой патриотизм. Собеседник ФАН иронично отметил, что наверняка среди теперешних местных функционеров большинство — патриоты России, которые просто вынуждены были притворяться украинскими патриотами, получая зарплаты у украинского государства.

«Были такие безбашенные, как Веселовский или [второй недопущенный к участию в выборах кандидат из списка «Родины» Владимир] Заскока, которого тоже сняли с выборов, которого избивали и который в свое время тоже был судим по таким же мотивам. Но не все были готовы жертвовать собой ради России. Те, кто не жертвовал собой тогда, теперь снимают с выборов тех, кто жертвовал… Почему так происходит — ну надеюсь, что они просто хорошо знают законы и свято чтят их букву. А мы, к сожалению, законы знаем не очень хорошо, и по большому счету это мы виноваты в том, что не досконально выполнили все требования крымских чиновников», — подытожил он.

Свое мнение относительно происходящего в интервью ФАН также изложил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Мы столкнулись со страшной даже не правовой коллизией, а миной, которую нам оставили украинские «товарищи», — убежден он. — Сергей Веселовский не просто пророссийский журналист, а журналист-патриот, гражданин-патриот. Он хотел принять участие в выборах в Госсовет Крыма. Однако его крымский ЦИК снимает! Судимость ему была дана украинскими властями давным-давно, когда он был депутатом Симферопольского горсовета от самой прорусской партии «Союз» и уже тогда боролся с украинизацией Крыма! То есть получается, что русский патриот, русский журналист был репрессирован прежней, украинской администрацией Крыма за любовь к России».

По мнению Малькевича, это «мина-закладка».

«В новой российской реальности, в новом российском Крыму, человек, пострадавший от украинской власти за свою позицию, не то что не получает какую-то медаль, он продолжает страдать. Получается двойное наказание. Русский патриот пострадал от Украины за свою любовь к России, перешел в Россию и продолжает страдать, потому что теперь ему уже как бы российская власть говорит «ты судимый, ты преступник, бандит, тебе нечего делать в депутатстве». Эта просто вопиющая история!» — убежден Малькевич.

Собеседник ФАН не сомневается в том, что для всех нормальных патриотов Веселовский - образец для подражания и поддержки.

«Мы должны поставить вопрос о том, что таких людей наверняка много! — предлагает он. — Я думаю, что их в Крыму найдутся десятки! Тех, кого мордовала украинская власть, возбуждала против них дела, осуждала, а теперь получается, что все эти люди выброшены на обочину! Нужно изучить эту тему, составить реестр таких политзаключенных, пострадавших от произвола украинцев, и полностью их амнистировать. Потому что что же это такое творится!? И ведь никто из патриотов не торопится выходить, писать «я/мы Веселовский»!

Кроме того, ФАН обратилось за разъяснениями к председателю Избирательной комиссии Республики Крым Михаилу Малышеву.

«Насколько я знаю, он не был допущен в связи с тем, что не указал свою судимость. Я не знаю, что сказал по этому поводу Аксенов. У нас есть требования закона, которые четко и ясно определяют, что ранее судимый человек должен указать то, что такая ситуация происходила в его жизни. Указание судимости обязательно, вне зависимости от того, погашена она или нет. Человек обязан указать наличие этой судимости в тот период времени, когда она была», — объяснил он.

Что же касается планов Веселовского по обращению в Верховный суд Крыма, Малышев считает, что это — законное право отстраненного кандидата.

«Это его абсолютное право и никаких вопросов нет. Пусть обращается», — сказал он.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за развитием ситуации и желает нашему другу и единомышленнику Сергею Веселовскому удачи и справедливого решения соответствующих инстанций.