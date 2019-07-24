Зеленскому посоветовали сделать три шага для спасения Украины

Киев, 24 июля. Украинский бизнесмен Павел Фукс посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому сделать три шага для спасения страны.

По мнению предпринимателя, три жизненно важных шага помогут Зеленскому выстроить длительную стратегию для Украины. Первым из них он считает достижение реальной энергетической независимости страны, пояснив, что нефтегазодобывающая отрасль нуждается в поддержке со стороны властей.

«Речь не идет о дотациях, специальных условиях либо других подобных мантрах, о которых так любят говорить коррупционеры, — заметил Фукс. — Стоит просто убрать налогообложение на ввоз оборудования для добычи».

Он пояснил, что высокие налоговые ставки на импортное оборудование не являются протекционизмом, так как на Украине не могут производить качественные аналоги, пишут украинские СМИ.

«Если налогообложение будет убрано – тогда частные компании смогут резко нарастить добычу, — убежден он. — А это — еще и налоги в местные бюджеты».

Вторым шагом Фукс назвал открытие рынка земли. Для этого необходимо сформировать земельный кадастр, которые как раз планируют создать в кратчайшие сроки в команде Зеленского.

«Я не верю (и вам не советую) в скупку украинской земли иностранцами, — объяснил свою позицию бизнесмен. — Во-первых, законодатель это регулирует. Во-вторых, украинские компании готовы конкурировать».

Он обратил внимание, что на Украине работает черный рынок земли, где происходят рейдерские захваты паев.

«Из-за теневых схем ситуация в агросфере очень напряженная. А в некоторых местах — фактически криминальная, — констатировал Фукс. — От продажи люди получат «живые» деньги. Речь идет о миллиардах долларов. Это простимулирует другие сферы экономики. Открытый рынок поменяет отношение фермеров к проблеме истощения земли».

Третьим шагом он посоветовал Зеленскому «заморозить» выплаты по внешним долгам Украины хотя бы на 20 лет, а эти средства направить на восстановление экономики страны.

«Экономике нужен всплеск: оживление рынка труда, повышение реальных доходов населения, большие инфраструктурные проекты, — пояснил предприниматель. — Каждый год для этого Украина должна вливать в экономику минимум пять миллиардов долларов. И они, как видим, у нас есть».

Он предложил Зеленскому «давить на западных партнеров» и напоминать им, что Украине нужны деньги на восстановление.